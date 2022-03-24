"Не їли вже два дні, води трохи залишилося": жителі Маріуполя вмирають від голоду

Люди в Маріуполі / Reuters

Через війну у Маріуполі люди почали помирати від голоду. Міськрада закликає врятувати місцевих жителів.

"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки немає сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які все частіше чують маріупольці від близьких, що залишилися. Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв'язок", - пише місцева владв в Telegram.

З кожним днем все більше людей залишаються без їжі, так як спроби поставити гуманітарну допомогу блокуються російською стороною.

"Окупантів цікавлять не люди і їх долі, а тільки пропагандистська картинка з примусовим вивезенням населення на територію Росії", - додали в міськраді і закликали "врятувати місто з пекла і нескінченного кола знущань".

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