Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Переговори Зеленського і Путіна: Кислиця сказав, хто може прискорити їх зустріч

Віталій Кірсанов
29 липня 2025, 02:20
27
Сергій Кислиця впевнений, що "можна грати з друзями", з колегами, але грати "з президентом Сполучених Штатів у такі ігри не можна".
Шанси на зустріч президентів України та РФ зростають
Шанси на зустріч президентів України та РФ зростають / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

Що сказав Сергій Кислиця:

  • Тема саміту лідерів порушувалася на 1-ій зустрічі делегацій у Стамбулі
  • РФ намагається вибудувати "інфраструктуру нескінченних розмов"

Шанси на зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна зростають. Таку думку висловив заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє "Укрінформ".

Він пояснив це тим, що президент США Дональд Трамп відкрито демонструє невдоволення тим, що російська сторона затягує переговорний процес.

відео дня

Водночас Кислиця зазначив, що не може коментувати слова глави турецького МЗС Хакана Фідана, який зробив заяву щодо зустрічі президентів України та РФ. Дипломат додав, що не знає контексту, в якому слова Фідана були сказані, "а це дуже важливо".

"У мене немає першоджерела його слів, можливо, він має на увазі користь від трьох проведених зустрічей у Стамбулі. Можливо, він відчуває, що шанс на таку зустріч зростає. І справді, хочеться вірити, що зростає, тому що Москва усвідомлює, що у Вашингтона лопається терпець", - заявив Кислиця.

Він додав, що "можна грати з друзями", з колегами, але грати "з президентом Сполучених Штатів у такі ігри не можна".

Також дипломат розповів, що тема саміту лідерів порушувалася під час першої зустрічі делегацій у Стамбулі. Причому Кислиця зазначив, що делегація РФ не говорила, що такої зустрічі ніколи не буде. Однак російська сторона висувала вимоги.

"Російська сторона говорила: "Ви хочете зустрічі? Виконуйте вимоги!". Тобто вони спотворюють логіку української сторони, бо вважають, що президенти мають тільки схвалювати те, що зроблено експертами. Але тут має бути інша логіка. Тут має бути логіка, що правитель Кремля має чітко сказати всім своїм підлеглим, що вони мають оформити принципові домовленості лідерів, а не навпаки", - пояснив Кислиця.

Він зазначив, що в іншому разі зустрічі триватимуть роками і це саме те, що потрібно Росії.

Продовжуючи тему, заступник міністра підкреслив, що РФ замість реального вирішення питання завершення війни намагається вибудувати "інфраструктуру нескінченних розмов" і запропонувати це Дональду Трампу.

"Я думаю, що у Вашингтоні, де працюють розумні люди, - і аналітики, і політики, - уже зрозуміли, що їх водять за ніс. І чекати до 2 вересня - це надто довго, адже щодня гинуть люди, щодня маємо ракетні та дронові обстріли, а російська сторона продовжує водити хороводи навколо експертних зустрічей", - резюмував Кислиця.

Трамп поставив Путіну ультиматум - останні новини

Нагадаємо, 28 липня Трамп повідомив, що скорочує свій 50-денний ультиматум до 10-12 днів, адже "вже знає відповідь". Він висловив розчарування ракетними ударами РФ по українських містах і заявив, що новий термін починає діяти з 28 липня.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав таке рішення Трампа чітким сигналом для Путіна, який розуміє тільки мову сили. Єрмак подякував Трампу за принципову позицію, а керівник ЦПД додав, що в США усвідомлюють - Путін не зупинить війну і "його треба бити".

Як повідомляв Главред, експрезидент РФ Дмитро Медведєв пригрозив Трампу війною через новий дедлайн. Він заявив, що ультиматуми Трампа - це крок до війни безпосередньо зі США.

Читайте також:

Про персону: Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, обіймав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін новини України новини України та світу Сергій Кислиця війна Росії та України мирні переговори переговори в Стамбулі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори Зеленського і Путіна: Кислиця сказав, хто може прискорити їх зустріч

Переговори Зеленського і Путіна: Кислиця сказав, хто може прискорити їх зустріч

02:20Україна
У Донецьку та Макіївці гримлять вибухи: понад 150 тис абонентів залишилися без світла

У Донецьку та Макіївці гримлять вибухи: понад 150 тис абонентів залишилися без світла

01:32Україна
Україну "трусить" затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

Україну "трусить" затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

23:31Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на серпень 2025: Близнюкам потрібна допомога, Раку - борги

Гороскоп на серпень 2025: Близнюкам потрібна допомога, Раку - борги

Карта Deep State онлайн за 28 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Нічний обстріл Києва: поранення дістали 8 осіб, включно з 3-річною дитиною

Нічний обстріл Києва: поранення дістали 8 осіб, включно з 3-річною дитиною

Китайський гороскоп на серпень: Кроликам - особливий час, Зміям - проблеми

Китайський гороскоп на серпень: Кроликам - особливий час, Зміям - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 29 липня: Мавпам - гнів, Щурам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 29 липня: Мавпам - гнів, Щурам - проблеми

Останні новини

02:54

Що додають у ґрунт досвідчені садівники після сніданку

02:41

Ірина Білик на дачі у Павла Зіброва розправилася з колишніми

02:20

Переговори Зеленського і Путіна: Кислиця сказав, хто може прискорити їх зустріч

02:05

"Трампу плювати": Жданов розкрив тривожний сценарій завершення війни в Україні

01:56

Лідер популярного українського фолк-гурту вступив до лав ЗСУ

Ціни на хліб, м’ясо та інші продукти восени-взимку: Пендзин – про те, до чого готуватися українцямЦіни на хліб, м’ясо та інші продукти восени-взимку: Пендзин – про те, до чого готуватися українцям
01:32

У Донецьку та Макіївці гримлять вибухи: понад 150 тис абонентів залишилися без світла

01:30

Ексдружина футболіста Пятова після розлучення розповіла про безумовне кохання в її житті

28 липня, понеділок
23:40

РФ закрила 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною: у ДПСУ відповіли

23:36

Тепер у запасі: ветеран і популярний шоумен обійняв нову посаду

Реклама
23:31

Україну "трусить" затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

22:52

Кабмін призначив тимчасового главу Мінкульту: хто ним став

22:51

"Якраз вчасно": Зеленський відреагував на новий ультиматум Путіну від Трампа

22:39

РФ перестала під час атак популярні ракети: у МВС назвали цікаву причину

22:12

Буква Ґ — заборонена та повернена: символ незламності мови

21:41

Сигнал Путіну: США вперше з 2008 року перекинули ядерну зброю до Британії

21:36

Медвєдєв істерично пригрозив Трампу війною через новий дедлайн РФ

21:02

Спадок із секретом: хто був найбагатшою нареченою в історії УкраїниВідео

20:41

"Буде накрито стіл миру": Ердоган раптово заговорив про завершення війни

20:38

Шанувальники не впізнали Тіну Кароль - що вона змінила в зовнішності

20:36

Україну атакуватимуть реактивні "Шахеди": Федоров розкрив плани окупантів

Реклама
20:10

На Україну чекає найспекотніший день: синоптик назвала дату

20:09

6 знаків зодіаку чекають гарні новини 29 липня: хто потрапив у список везунчиків

19:53

Його має більше 8 тисяч українців: яке прізвище в давнину вважалося нещасливимВідео

19:38

Працюють підготовлені диверсанти: у ЗСУ розповіли про нову тактику ворога на півдні

19:10

У Кремлі паніка через удари БПЛАПогляд

19:05

Вдарить +14 і литимуть сильні зливи з градом: Україну накриває потужний циклон

19:00

BADM SPORT CUP 3.0: спортивне літо, що надихає на робочі успіхи новини компанії

18:47

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан показала романтику з нареченим-італійцем

18:47

Китай образився на дії України: вимагають "негайно виправити помилку"

18:41

Чому 29 липня не можна давати гроші в борг: яке церковне свято

18:37

Реагує навіть на дихання: чи існує кульова блискавка та як від неї вберегтисяВідео

17:52

Трамп заявив про відмову від переговорів із Путіним і анонсував новий удар по РФВідео

17:51

Корпус Білецького взяв відповідальність за критичну ділянку фронту: втрати скорочено, просування ворога уповільнено – Бутусов

17:50

Погода у серпні здивує: синоптик попередила про сильну спеку і град

17:43

"Бити, бити і ще раз - бити": у Зеленського оцінили новий дедлайн Путіну від Трампа

17:38

Українські прізвища, які захищають своїх власників: чи є серед них ваше

17:15

Зміцниться здоров'я і прийде щастя: що потрібно обійняти і випити 29 липня

17:04

"Вони рятуватимуть себе": стала відома причина, чому Європа не хоче давати ракети Україні

16:51

"Велика небезпека": Жданов розкрив, чому НАТО не зможе купити зброю для ЗСУ

16:49

Без хімії та зусиль: один копієчний засіб прибере всю медведку з городуВідео

Реклама
16:40

Посівний календар на серпень 2025: що не пізно посадити

16:39

Чому коти панічно бояться води: все заплутаніше, ніж здається на перший погляд

16:38

Долар летить вгору, а євро раптово пішов у піке - свіжі курси валют

15:49

У Путіна поскаржилися, що РФ "воює одна проти всього Заходу" і відчитали МакронаВідео

15:47

Надасть блиску та відштовхуватиме воду: один засіб змусить авто сяяти

15:43

Кота знайдуть тільки найуважніші люди: найкраща загадка для перевірки уважності

15:38

Сіль: біле золото чи біла смерть

15:29

"Я дуже розчарований у Путіні": Трамп оголосив новий термін ультиматуму РФВідео

15:19

Українців серйозно каратимуть з 1 серпня: попередження про нововведення

15:06

У серпні тарифи на газ та світло можуть зрости: кому доведеться платити більше

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти