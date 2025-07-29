Переговори Зеленського і Путіна: Кислиця сказав, хто може прискорити їх зустріч

Сергій Кислиця впевнений, що "можна грати з друзями", з колегами, але грати "з президентом Сполучених Штатів у такі ігри не можна".

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Шанси на зустріч президентів України та РФ зростають / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

Що сказав Сергій Кислиця:

Тема саміту лідерів порушувалася на 1-ій зустрічі делегацій у Стамбулі

РФ намагається вибудувати "інфраструктуру нескінченних розмов"

Шанси на зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна зростають. Таку думку висловив заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє "Укрінформ".

Він пояснив це тим, що президент США Дональд Трамп відкрито демонструє невдоволення тим, що російська сторона затягує переговорний процес.

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Водночас Кислиця зазначив, що не може коментувати слова глави турецького МЗС Хакана Фідана, який зробив заяву щодо зустрічі президентів України та РФ. Дипломат додав, що не знає контексту, в якому слова Фідана були сказані, "а це дуже важливо".

"У мене немає першоджерела його слів, можливо, він має на увазі користь від трьох проведених зустрічей у Стамбулі. Можливо, він відчуває, що шанс на таку зустріч зростає. І справді, хочеться вірити, що зростає, тому що Москва усвідомлює, що у Вашингтона лопається терпець", - заявив Кислиця.

Він додав, що "можна грати з друзями", з колегами, але грати "з президентом Сполучених Штатів у такі ігри не можна".

Також дипломат розповів, що тема саміту лідерів порушувалася під час першої зустрічі делегацій у Стамбулі. Причому Кислиця зазначив, що делегація РФ не говорила, що такої зустрічі ніколи не буде. Однак російська сторона висувала вимоги.

"Російська сторона говорила: "Ви хочете зустрічі? Виконуйте вимоги!". Тобто вони спотворюють логіку української сторони, бо вважають, що президенти мають тільки схвалювати те, що зроблено експертами. Але тут має бути інша логіка. Тут має бути логіка, що правитель Кремля має чітко сказати всім своїм підлеглим, що вони мають оформити принципові домовленості лідерів, а не навпаки", - пояснив Кислиця.

Він зазначив, що в іншому разі зустрічі триватимуть роками і це саме те, що потрібно Росії.

Продовжуючи тему, заступник міністра підкреслив, що РФ замість реального вирішення питання завершення війни намагається вибудувати "інфраструктуру нескінченних розмов" і запропонувати це Дональду Трампу.

"Я думаю, що у Вашингтоні, де працюють розумні люди, - і аналітики, і політики, - уже зрозуміли, що їх водять за ніс. І чекати до 2 вересня - це надто довго, адже щодня гинуть люди, щодня маємо ракетні та дронові обстріли, а російська сторона продовжує водити хороводи навколо експертних зустрічей", - резюмував Кислиця.

Трамп поставив Путіну ультиматум - останні новини

Нагадаємо, 28 липня Трамп повідомив, що скорочує свій 50-денний ультиматум до 10-12 днів, адже "вже знає відповідь". Він висловив розчарування ракетними ударами РФ по українських містах і заявив, що новий термін починає діяти з 28 липня.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав таке рішення Трампа чітким сигналом для Путіна, який розуміє тільки мову сили. Єрмак подякував Трампу за принципову позицію, а керівник ЦПД додав, що в США усвідомлюють - Путін не зупинить війну і "його треба бити".

Як повідомляв Главред, експрезидент РФ Дмитро Медведєв пригрозив Трампу війною через новий дедлайн. Він заявив, що ультиматуми Трампа - це крок до війни безпосередньо зі США.

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Про персону: Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, обіймав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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