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Цінове піке на ринку: в Україні подешевшали одразу кілька сезонних продуктів

Марія Николишин
29 липня 2025, 08:22
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Відомо, що відчутно зменшились ціни на фрукти.
Цінове піке на ринку: в Україні подешевшали одразу кілька сезонних продуктів
Ціни на продукти в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

Коротко:

  • В Україні переписали ціни на овочі та фрукти
  • Зокрема, ціни зросли на буряк, моркву, томат
  • Серед фруктів вартість впала на лохину, малину, кавун, грушу

За останній тиждень в Україні суттєво змінились ціни на деякі категорії овочів та фруктів. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зокрема, говорять вони, зросли ціни на буряк і моркву. Станом на кінець минулого робочого тижня буряк коштував 10-20 грн/кг, тоді як за тиждень до цього ціни на овоч знаходились на рівні 8-12 грн/кг. Водночас, морква подорожчала зі 13-20 гривень за кілограм до 15-20 гривень.

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На тлі зростання продажів почали знижуватися ціни на білокачанну капусту – овоч продавали за ціною 17-22 грн/кг, хоча раніше ціна була на рівні 17-25 грн/кг.

Також відомо, що ціни на томат зросли до 35-70 гривень, а огірки та солодкий перець продавалися дешевше – 15-50 та 50-120 грн/кг, відповідно.

Крім того, продавці продовжують знижувати ціни на баклажани. В кінці минулого тижня вони коштували 30-40 грн/кг, замість 40-50 грн/кг.

Цінове піке на ринку: в Україні подешевшали одразу кілька сезонних продуктів
Ціни на продукти / фото: EastFruit

Ціни на фрукти

Варто додати, що ціни на ягоди та фрукти переважно знижувалися. Так вартість лохини впала до 150-230 грн/кг, тоді як тижнем раніше її продавали по 190-280 грн/кг.

Малина також подешевшала. Її продають по 130-180 грн/кг. Дешевше, ніж тижнем раніше, продавали і чорну та червону смородину – 130-190 та 70-150 грн/кг, відповідно.

Через суттєве збільшення пропозиції на ринку ціни на кавун знизилися до 10-17 грн/кг. Продовжила дешевшати груша – її продавали за ціною 37-70 грн/кг. Однак, ціни на черешню дещо зросли – зі 180-220 до 180-260 грн/кг.

Цінове піке на ринку: в Україні подешевшали одразу кілька сезонних продуктів
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, економіст Олег Пендзин розповів, що попри загальне зростання цін в Україні, молочна продукція та яйця залишаються доступнішими для споживачів, ніж м’ясо.

Також відомо, що уже з серпня в Україні очікується невелике підвищення цін на соняшникову олію. Одна з причин - зростання цін на олійні культури на аграрному ринку.

Аналітик УКАБ Максим Гопка сказав, що вартість м'яса (як курятини, так і інших видів) до кінця літа триматиметься на поточному рівні.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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