РФ закрила 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною: у ДПСУ відповіли

Усі пункти пропуску на українсько-російському кордоні були офіційно закриті ще після початку повномасштабної війни, і зараз не працюють.

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РФ закрила 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Коротко:

РФ закриє 13 автомобільних і сім залізничних пунктів перетину кордону

На цих пунктах пропуску давно не здійснюються пропускні операції

У Росії на четвертому році повномасштабної війни ухвалили рішення про офіційне закриття з 1 серпня 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною, створених відповідно до міждержавної угоди 1995 року, повідомляють росЗМІ.

Згідно з розпорядженням уряду РФ, підлягають закриттю пункти пропуску, які були створені відповідно до міжурядової угоди між РФ і Україною від 8 лютого 1995 року. У списку - 13 автомобільних і сім залізничних пунктів перетину кордону.

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У Державній прикордонній службі України зазначили в коментарі "Українській правді", що всі пункти пропуску на українсько-російському кордоні були офіційно закриті ще після початку повномасштабної війни, і зараз не працюють.

"Складно зрозуміти логіку росіян: навіщо держава-агресор на четвертому році розв'язаної повномасштабної війни вирішила оголосити про закриття низки пунктів пропуску на кордоні з Україною", - заявив представник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, частина з цих пропускних пунктів фактично розташована на кордоні з Україною в межах тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, які РФ захопила ще 2014 року. Також ідеться про пункти пропуску у Воронезькій, Брянській, Курській та Бєлгородській областях РФ.

"Своєю чергою варто нагадати, що рішенням уряду України ще від початку повномасштабного вторгнення було закрито всі пункти пропуску на кордоні з РФ, і там не здійснюються пропускні операції, зокрема, в тій класичній формі, як усі могли б для себе розуміти", - сказав Демченко.

Водночас, за його словами, Україна, як і раніше, готова забезпечити повернення своїх громадян на будь-якій ділянці кордону. Як приклад Демченко навів напрямок пункту пропуску Покровка в Сумській області, який зараз не працює.

"Звичайно, це залежить також від Росії, де вона готова забезпечити це для українців", - додав представник ДПСУ.

Обмеження виїзду з України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, чоловіки, які мають бронь від мобілізації, можуть законно перетинати кордон. Як пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, такі особи мають право на виїзд як у службові відрядження, так і під час відпустки.

Водночас в Україні можуть пом'якшити обмеження щодо виїзду для деяких категорій чоловіків. Зокрема, міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що парламентарії можуть розглянути можливість дозволу на виїзд чоловікам віком до 25 років.

Крім цього, Кабінет Міністрів розширив перелік громадян, яким дозволено виїзд за межі країни, надавши таке право ще кільком категоріям чоловіків.

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