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Окупанти вирішили "зрівняти з землею" Азовсталь у Маріуполі: опубліковано аудіоперехоплення

19 квітня 2022, 15:24

Російські військові чекають на "тритонні сюрпризи з неба", щоб знищувати завод.

Маріуполь, війна
/ Фото Reuters

Російські окупанти ставлять перед собою мету повністю знищити металургійний комбінат Азовсталь в оточеному Маріуполі Донецької області, де під захистом українських бійців ховаються сотні мирних жителів з дітьми.

Ростовський командир в розмові з дружиною розповідає про ситуацію в Маріуполі, перебуваючи в 4 кілометрах від заводу Азовсталь. Перехоплення його розмови публікує Служба безпеки України.

Окупант РФ каже, що російські військові чекають на "тритонні сюрпризи з неба", щоб знищувати завод.

"Чекаємо тут "сюрпризи" від Росії... Тритонні з неба... Там буде песець просто. Сказали, зрівняти все з землею... Так а шо... Б'ють їх, б'ють, вибивають, а вони людей втрачають... [Місцеві] всі поїхали, хто захотів. Залишилися одні патріоти і дуже розумні. Приїжджав підполковник. Сказали, фронтові літаки будуть прилітати. Ну, вони ж цей, завод б'ють авіударами. Завод, сталь. Лисичанськ там теруть з лиця землі третій день. Ну воно набридло, блін, скільки можна. Х**і толку, все одно все буде зруйновано, розбито, нічого цілого не залишиться в будь-якому випадку. Тут кілометра 4, мабуть, від заводу, від Сєвєродонецька не знаю скільки", - говорить він.

Окупант також поділився з коханою, що підполковник попередив військових, що вибухова хвиля буде настільки потужною, що "почуєте і відчуєте".

Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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