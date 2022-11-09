На Херсонщині підірвано п‘ять мостів і переправ, прапори РФ у Херсоні зникли майже скрізь - ЗМІ

У Херсонській області підірвано кілька мостів / Фото Telegram

У тимчасово окупованому Херсоні підірвано кілька мостів - Дар'євський і Тягинський. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Крім того, є інформація про те, що в Херсоні російські триколори зникли майже скрізь.

Дар'ївський міст - автомобільний міст через річку Інгулець, розташований біля села Дар'ївка Херсонського району Херсонської області в бік Каховської ГЕС на автодорозі E58.

"У мережі повідомляють, що при виїзді зі Снігурівки в бік Херсона підірвано мости через канал. Новокаїрський міст також підірваний. Переправа біля Львово - теж все. Переправа біля Садово - мінус", - пише Telegram-канал Х * * вий Херсон.

Депутат Юрій Мисягін написав у Telegram:

"По всій окупованій частині Херсонської області сьогодні було підірвано кілька мостів: переправа в район села Львово; міст в Даріївці; баржовий міст біля Антонівського мосту; переправа біля району села Садове; міст в село Милове".

Також, за його словами, підірваний міст в районі селищ Солдатське і Миролюбівка.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, що російські прапори зникли з будівель Морського коледжу, Будинку профспілок, морської академії в Херсоні. На міськраді триколор поки що залишився.

Ситуація в Херсоні

5 листопада стало відомо, що окупанти втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться в захопленому ними Херсоні. З приміщення вони вкрали всі цінні речі, залишивши лише порожні шафи, коробки і багато сміття.

3 листопада в Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ. Також триколор зняли і з одного з блокпостів у місті.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що загарбники можуть планувати провокації та готуються до наступу українських військ на окупований Херсон.

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