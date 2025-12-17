РФ готує екологічну катастрофу для великого міста — генерал попередив про загрозу

Росія розглядає сценарій навмисного інфраструктури Херсона, що може призвести до гуманітарної й екологічної катастрофи, зазначив Романенко.

https://glavred.net/war/rf-gotovit-ekologicheskuyu-katastrofu-dlya-bolshogo-goroda-general-predupredil-ob-ugroze-10724780.html Посилання скопійоване

РФ готує екологічну та гуманітарну катастрофу для Херсона / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Романенко:

Росіяни працюють над планом екологічної та гуманітарної катастрофи в Херсоні

Маючи справу з росіянами - варто готуватись до найгіршого сценарію

ЗМІ з посиланням на перехоплені закриті документи РФ раніше повідомляли, що країна-агресорка Росія планує інтенсифікувати удари по енергетичних об’єктах і системах водоочищення Херсону. У разі реалізації цих планів Херсон залишиться без водопостачання, а стічні води не зможуть потрапити до водоочисних споруд. У разі переповнення колекторів, неочищені стоки можуть напряму потрапити в Дніпро та Чорне море. Плани РФ щодо створення екологічної катастрофи в Херсоні прокоментував під час чату на Главреді військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

"Такі плани є, росіяни над цим працюють. Поки що це зробити не вдалося, але Херсон обстрілюється регулярно", - вказав він. відео дня

Романенко наголосив, що Росія без жодних вагань використовує бойові дрони проти мирних жителів, повністю ігноруючи міжнародне право. Водночас Москва виправдовує свої дії посиланнями на власні закони, які російська влада змінює та переписує на власний розсуд.

Він наголосив, що у діях РФ як на фронті, так і у впливі на цивільне населення України чітко проступає її цинічна, терористична сутність.

"Тому ми завжди повинні відпрацьовувати всі сценарії і готуватися до найгіршого, маючи справу з Росією. У тому числі і щодо Херсона може бути реалізований той план", - резюмує він.

Дивіться відео, в якому генерал Романенко розповів, якими будуть нові цілі Росії після Покровська, чи чекати на масовані обстріли на Різдво і Новий рік, а також що буде з війною у 2026 році:

Що цьому передувало

Про наміри росіян влаштували екологічну та гуманітарну катастрофу в Херсоні вперше йшлось в розслідуванні 24 каналу. Журналістам вдалось отримувати таємні документи щодо планів російських окупаційних військ в яких йшлось про посилення терористичних атак по місту, зокрема по об'єктах енергетики та водоочисним спорудах.

Фахівці застерігають, що у випадку руйнування Херсонської ТЕС та ключових елементів енергосистеми може спрацювати ланцюгова реакція, адже відсутність електропостачання миттєво зупинить насосні станції водозабору, каналізаційні насоси та очисні комплекси.

Підкреслюється, що зупинка каналізаційних насосів уже через 6–12 годин призведе до переповнення колекторів, адже стічні води не потраплятимуть на очищення. Унаслідок цього самопливні ділянки каналізаційної мережі, близько 70% якої перебуває в аварійному стані, почнуть руйнуватися та прориватися через зношені комунікації й неможливість їх відновлення під постійними обстрілами.

У матеріалах розслідування також зазначається, що у разі виведення з ладу очисних споруд у Комишанах із пропускною спроможністю 250 тисяч кубометрів на добу всі неочищені стоки безпосередньо скидатимуться в Дніпро. Відсутність біологічного очищення означатиме потрапляння органічних речовин, патогенних мікроорганізмів і важких металів у Дніпро-Бузький лиман, який має прямий зв’язок із Чорним морем.

"З огляду на те, що Херсон фактично розташований біля морської акваторії, шлях забрудненої води до Чорного моря буде вкрай коротким."І йдеться не лише про стоки. За умов високої концентрації, феномен "чорноморського цвітіння води" призведе до розвитку ціанобактерій. У Чорному морі існує близько двадцяти видів ціанобактерій, які виділяють небезпечні токсини. Ці синьо-зелені водорості здатні раптово нарощувати чисельність (так зване цвітіння води, algae bloom), і виділяти велику кількість токсинів у випадку забруднення води органічними речовинами. Наприклад, синьо-зелена водорость мікроцистіс (Microcystis aeruginosa), виділяє токсини, які уражають печінку та нервову систему. Викиди побутових, сільськогосподарських та промислових стічних вод є однією з основних причин, що провокують цвітіння води, а самі спалахи цвітіння мають значний негативний вплив на здоров'я людей, вилов риби, аквакультуру тощо", - йдеться у тексті розслідування.

Яку нову тактику ударів по Україні застосовує Росія - думка експерта

Як писав Главред, військовий аналітик Олег Жданов зазначив, що російські війська застосовують нову тактику ударів по Україні. Якщо раніше атаки більш-менш рівномірно охоплювали різні регіони країни, то зараз Москва переходить до вибіркового зосередження ресурсів. Така тактика передбачає масове застосування ракет і дронів на окремих напрямках, що створює підвищений тиск на систему протиповітряної оборони.

"Росія змінила тактику - тепер вони беруть окремий район і завдають туди масового удару. Коли вони руйнують сили по всій території України, у нас є можливість більш ефективно відбиватися. А коли йде зосередження на окремі райони, їм вдається перевантажувати нашу ППО, яка не настільки розвинена, як нам хотілося б і як необхідно для забезпечення належного рівня безпеки", - зазначив Жданов в коментарі ТСН.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними моніторингових ресурсів Росія розгортає підготовку до нового масштабного ракетно-дронового удару по Україні.

У ніч на 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя дронами типу "Шахед". Унаслідок удару пошкоджено житлову багатоповерхівку. Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, мешканців верхніх поверхів будинку довелося евакуювати.

Також повідомляється, що в період із 8 по 14 грудня російські окупаційні війська випустили по Україні понад 1500 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та 46 ракет різних типів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Інші новини:

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред