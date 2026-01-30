Рус
В одному регіоні України оголосили примусову евакуацію: хто мусить покинути дім

Інна Ковенько
30 січня 2026, 18:27
Родини з дітьми закликають невідкладно виїхати з небезпечних територій, бо йдеться про збереження життів.
У Харківській області оголошено бов’язкову евакуацію
У Харківській області оголошено бов'язкову евакуацію

Головне:

  • У Харківській області оголошено бов’язкову евакуацію
  • Евакуація охопить мешканців семи населених пунктів
  • Вона стосується дітей разом із батьками або законними представниками

У семи громадах Старосалтівської громади на Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов після засідання Ради оборони у п’ятницю, 30 січня.

"Ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади: Березники, Вишневе, Гонтарівка, Металівка, Радькове, Зарічне та Широке. На сьогодні, за останніми даними, в цих населених пунктах залишається 25 дітей", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Синєгубов закликав родини з неповнолітніми невідкладно виїхати з небезпечних територій, бо йдеться про збереження життів.

Він також повідомив, що маршрути евакуації відпрацьовані, а для людей передбачені місця тимчасового проживання.

Прорив кордону в Харківській області - що відомо

Керівник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов раніше говорив, що російські окупаційні сили й надалі намагаються виявити вразливі ділянки української оборони та здійснити прорив кордону у Харківській області.

За його словами, найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Вовчанська та Куп’янська, де бойові дії не припиняються.

Евакуація - останні новини України

Як повідомляв Главред, у п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нагадаємо, в Департаменті муніципальної безпеки Київської міської адміністрації повідомили, що згідно з чинними планами, евакуація населення у разі відсутності електроенергії не запланована.

Крім того, із окремих населених пунктів Дніпропетровської області також погоджено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.

Про персону: Олег Синєгубов

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Харківська область эвакуация новини Харківщини
Зеленський публічно запросив Путіна приїхати в Київ

10:23

Прямих домовленостей з РФ не було: Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир'я

10:05

Що буде з курсом долара та євро в Україні до кінця зими: економіст оцінив ризики

