ЗСУ зайшли до Херсона - нардеп

Біля будівлі обласної адміністрації з'явився прапор України та ЄС / Фото Telegram

У п'ятницю, 11 листопада, Збройні Сили України зайшли у Херсон. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Українська армія вже в Херсоні! Слава Україні!",- написав він у Twitter.

Також він опублікував фото з центру міста. Там поруч з будівлею ОВА висить прапор України та прапор Євросоюзу.

Поки що немає офіційної інформації про те, що відбувається в місті. Але глава Офісу президента Андрій Єрмак раніше сьогодні опублікував багатозначний пост в Telegram:

Також в Мережі з'явилися кадри нібито з мікрорайону Шуменський на Заході Херсона. На кадрах - українські військові та місцеві жителі.

Тим часом в центрі Херсона люди підняли українські прапори та чекають, коли в місто зайдуть Збройні Сили України.

У Херсоні з'явилися українські прапори / Фото Telegram

У Херсоні чекають ЗСУ / Фото Telegram

Відступ РФ з Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоби повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

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