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ЗСУ зайшли до Херсона - нардеп

11 листопада 2022, 13:54

11 листопада Збройні сили України зайшли до Херсона. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Біля будівлі обласної адміністрації з'явився прапор України та ЄС
Біля будівлі обласної адміністрації з'явився прапор України та ЄС / Фото Telegram

У п'ятницю, 11 листопада, Збройні Сили України зайшли у Херсон. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Українська армія вже в Херсоні! Слава Україні!",- написав він у Twitter.

Також він опублікував фото з центру міста. Там поруч з будівлею ОВА висить прапор України та прапор Євросоюзу.

ЗСУ зайшли до Херсона - нардеп
ЗСУ зайшли до Херсона - нардеп

Поки що немає офіційної інформації про те, що відбувається в місті. Але глава Офісу президента Андрій Єрмак раніше сьогодні опублікував багатозначний пост в Telegram:

ЗСУ зайшли до Херсона - нардеп

Також в Мережі з'явилися кадри нібито з мікрорайону Шуменський на Заході Херсона. На кадрах - українські військові та місцеві жителі.

ЗСУ зайшли до Херсона - нардеп

Тим часом в центрі Херсона люди підняли українські прапори та чекають, коли в місто зайдуть Збройні Сили України.

У Херсоні з'явилися українські прапори
У Херсоні з'явилися українські прапори / Фото Telegram
У Херсоні чекають ЗСУ
У Херсоні чекають ЗСУ / Фото Telegram

Відступ РФ з Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоби повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

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