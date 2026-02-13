Україна ввела санкції проти 91 судна тіньового флоту РФ - деталі

Україна працює над синхронізацією санкційних ударів.

Україна посилює боротьбу з "тіньовим флотом" РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти суден "тіньового флоту"

Не усі з підсанкційних суден знаходяться під обмеженнями партнерів України

Лише одне із суден ходило під прапором РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною "тіньового флоту" країни-агресорки Росії.

Як повідомили в Офісі президента, РФ використовувала ці судна для транспортування нафти й нафтопродуктів із російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн.

"Це відбувалося в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав. Про це свідчать результати моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях", - йдеться у повідомленні.

Підсанкційні судна ходили під прапорами близько 20 країн і лише один з них - під російським. Серед інших прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.

Україна передасть відповідну інформацію вище переліченим державам та працюватиме з партнерами над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях.

"Двадцять сім суден із цього списку вже перебувають під санкціями партнерів: США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Робота над запровадженням санкцій щодо решти 64 триватиме", - зауважили в Офісі президента.

Чому Україна накладає санкції на "тіньовий флот"

"Тіньовий флот" РФ є пріоритетом для України, бо дає змогу тиснути на всіх, хто перевозить російську нафту й таким чином допомагає Росії отримувати кошти для фінансування війни проти України.

"Танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, тому їх ідентифікація та запровадження санкцій проти них мають відбуватися швидко й без винятків. Кожне таке судно повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини", – пояснив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Тіньовий флот" Росії / Інфографіка: Главред

Росія змінює тактику торгівлі "тіньового флоту" - експерт розповів як

Главред писав, що за словами керівника програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, Росія змушена шукати альтернативні логістичні рішення для експорту енергоносіїв "тіньовим флотом", поступово змінюючи маршрути та підвищуючи вартість власних схем.

За оцінкою Лакійчука, важливу роль відіграють і балтійські порти — Усть-Луга та Санкт-Петербург, де російська сторона вважає свої танкери відносно захищеними. Судна так званого "тіньового флоту" там почуваються доволі впевнено і навіть залучаються до диверсійних дій на території європейських держав.

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа фактично дозволила Україні завдавати ударів по російському "тіньовому флоту".

Раніше Сполучені Штати Америки перехопили танкер "тіньового флоту" РФ Aquila II в Індійському океані. Танкер порушив санкційний режим, введений Трампом.

Напередодні також військово-морські сили Франції затримали й обшукали нафтовий танкер, що прямував з Росії, на який поширюються міжнародні санкції.

