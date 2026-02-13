"Якщо його не буде": Олена Тополя зробила несподіване зізнання про колишнього

Ви дізнаєтеся:
Українська ведуча Марічка Довбенко прокоментувала розлучення відомих артистів Тараса і Олени Тополь і зізналася, що їхній розрив став потрясінням для колег із шоу-бізнесу. У розмові з Мирославою Мандзюк вона поділилася своїми спогадами про взаємини пари.
За словами Довбенко, тепер уже колишнє подружжя ніколи не давало приводів засумніватися в своїй любові одне до одного. Ведуча записувала інтерв'ю з Оленою Тополею в 2025 році, і співачка прийшла на зйомку разом з чоловіком. Тоді зірка запевнила, що не уявляє поруч із собою іншого, окрім Тараса.
"Якщо його не буде - нікого не буде", - зізналася тоді співачка.
Марічка зазначила, що новина про розлучення пари стала для неї справжньою несподіванкою. Коли ведуча бачила їх разом, вона не помічала жодних ознак розладу в родині.
"Вони розлучилися, і для мене це був шок, тому що в інтерв'ю у мене вона настільки світилася... Я чула, як за кадром вони з Тарасом спілкувалися, і була максимально здивована цією новиною", - поділилася Довбенко.
Тарас і Олена Тополі — причина розлучення
У 2025 році знамениті артисти Тарас і Олена Тополя оголосили про рішення розлучитися після 12 років шлюбу. Пара розлучилася на тлі погіршення стосунків і різних поглядів на життя та сім'ю. Ініціатором розлучення виступив Тарас Тополя — саме він подав заяву. Пара продовжує разом виховувати трьох малолітніх дітей.
Про особу: Олена Тополя
Олена Тополя - українська співачка, композитор і автор пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.
