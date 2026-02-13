Сивий дід: зірка "Сватів" з'явився на публіці, але втік від розмов

Федір Добронравов сильно здав і зовсім не хоче спілкуватися з журналістами.

Путініст Добронравов став старим / / Колаж Главред, Фото tvmag.ru

Як зараз виглядає Іван Бутько

Що він зробив на прем'єрі

Російський актор Федір Добронравов, який підтримує криваве вторгнення РФ в Україну, а також довгий час хворів, зробив рідкісний вихід у світ.

Як пишуть російські пропагандисти, Добронравов, який прославився завдяки ролі Івана Бутька в українському серіалі "Свати", з'явився на прем'єрі фільму "Красуня". Літній артист прийшов підтримати своїх синів Віктора та Івана, які знялися в "Красуні".

Правда, спілкуватися актор не захотів і поспішно втік від журналістів.

Добронравов вийшов у світ / Фото КП

Відзначимо, раніше Добронравов разом зі своїм сином і онукою з'явився на зйомках чергової посередньої російської комедії про подорож дівчинки по терористичній Росії.

Федір Добронравов сильно здав/ скріншот

Добронравов про війну в Україні

Ще під час анексії Криму Росією Добронравов дав інтерв'ю, в якому заявив, що Крим належить Росії. Він додав, що підтримує свою країну, але творчі люди повинні бути поза політикою. Добронравов назвав тоді анексію Криму "історично справедливою і виправленням помилки Хрущова".

Серіал "Свати" — про що він Серіал "Свати" — український комедійний телевізійний серіал студії "Квартал 95". За весь час існування проекту було випущено сім сезонів серіалу, а також мюзикл "Новорічні свахи", спін-офф серіалу "Байки Мітяя", телепередача "Свахи біля плити", мультсеріал "Сватики" і цикл документальних фільмів "Свахи: Життя без гриму" і "Свати-6: За кадром". Прем'єра першого сезону відбулася 28 грудня 2008 року. Фінальна серія серіалу вийшла в ефір 30 грудня 2021 року.

