Чи буде евакуація жителів Києва у разі повного блекауту: що кажуть у КМДА

У разі тривалих відключень світла у Києві "облаштовано та функціонують на належному рівні" 1073 пункти незламності.

Чи можуть частину киян евакуювати через повне знеструмлення міста / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключове:

Київ має затверджений план евакуації

КМДА офіційно заперечує евакуацію через блекаут

Підготовка до надзвичайних ситуацій триває

На тлі загрози нових масованих атак з боку Росії, у столиці України розгортається дискусія щодо можливості евакуації населення у разі тривалого знеструмлення. За інформацією джерела Суспільного, у Києві вже затверджено план евакуації, який передбачає організований виїзд частини мешканців у разі повного блекауту.

Офіційна позиція КМДА: евакуація не передбачена

У Департаменті муніципальної безпеки Київської міської адміністрації повідомили, що згідно з чинними планами, евакуація населення у разі відсутності електроенергії не запланована. Водночас у КМДА посилаються на Кодекс цивільного захисту та постанову Кабміну №841, де чітко визначено умови для централізованого вивезення людей - зокрема, у випадках хімічних аварій, землетрусів, затоплень або збройних конфліктів.

Пункти незламності

На випадок тривалих відключень світла у Києві функціонують понад тисячу пунктів незламності, більшість з яких розміщені у школах. Ще десять - готові до відкриття згідно з постановою Кабміну №1401. У КМДА запевняють, що ці об’єкти забезпечені всім необхідним для підтримки населення в умовах енергетичної кризи.

План евакуації та оборони столиці

Попри офіційну позицію, джерело Суспільного, ознайомлене з внутрішніми документами, підтверджує наявність затвердженого Радою оборони Києва плану евакуації. У ньому передбачено маршрути виїзду, резерв пального та логістичні рішення. Частина мешканців, за планом, має залишати місто власним транспортом. Деталі щодо масштабів евакуації залишаються засекреченими.

Крім того, розроблено секторальний план оборони Києва на випадок повторного вторгнення, зокрема з боку Білорусі. Це свідчить про серйозність підготовки столиці до можливих сценаріїв ескалації.

Загроза блекауту - прогноз експерта

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловився про можливі ризики припинення централізованого опалення в Україні взимку.

За його словами, якщо в Києві взимку будуть виведені з ладу ТЕЦ і протягом трьох днів за температури нижче -10 °C не з'явиться шансів на їхнє відновлення, влада буде зобов'язана оголосити евакуацію населення.

