Чи піде РФ на форсування Дніпра: Ступак про загрозу нового штурму Херсона

Спроби РФ зайняти острови і переправитися на човнах в район Херсона Корабел не приведуть до успіху, вважає Іван Ступак.

Чи існує загроза нового штурму Херсона

Головне із заяв Ступака:

Херсон поступово перетворюється на місто-привид

Повторна поява російських військ у Херсоні неможлива

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що Херсон поступово перетворюється на місто-привид.

"І росіяни домагаються саме цього, хаотично обстрілюючи його артилерією і запускаючи дрони. Все це буде тривати", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт вважає, що повторна поява російських військ у Херсоні неможлива.

"Як не крути, форсувати Дніпро, ширина якого в тих краях досягає кілометра, це вкрай складно. У України був подібний досвід - Кринки, за які наші війська билися кілька місяців, зазнали великих втрат, було важко підвозити продовольство, воду, боєприпаси, людей і т.д. Точно так само немає підстав для того, що у росіян вийде форсувати Дніпро і закріпитися на правому березі Херсонщини", - переконаний він.

За його словами, спроби РФ зайняти острови і переправитися на човнах в район Херсона Корабел не приведуть до успіху.

"Навіть якщо сотні росіян вдасться перебратися на правий берег, то через кілька годин у них закінчиться боєкомплект і їжа, через пару днів закінчиться і вода, хтось буде поранений, хтось загине. Тому поки шансів у РФ закріпитися на правому березі Херсона і області немає", - додав Ступак.

Фейки РФ про ситуацію в Херсоні: що кажуть в ЦПД

Російські джерела повідомили про нібито захоплення мікрорайону Острів у Херсоні, проте насправді район і прилеглий берег залишаються під контролем українських військ. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

Зокрема, ворожі Telegram-канали посилаються на Міноборони РФ, поширюючи фейк про форсування Дніпра російськими військами і "захоплення" мікрорайону Острів.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прицільно б'ють по будинках у Херсоні. Рятувальники показали, як намагалися ліквідувати пожежі, що спалахнули в результаті російського обстрілу.

Як повідомляв Главред, російські окупанти наносили масовані удари по Херсонській ТЕЦ. В результаті обстрілів станція повністю зупинила роботу, а понад 40 тисяч жителів Херсона залишилися без опалення. Про це 4 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, обстріли здійснювалися дронами, артилерією та іншими видами озброєння.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

