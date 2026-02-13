Чутки підтвердилися: названо дату прем'єри нового фільму про "Мумію"

Рік О'Коннелл знову на коні.

Мумія фільм - знімається нова частина франшизи з Фрейзером і Вайс / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Коротко:

Universal випустять новий фільм з кінофраншизи "Мумія"

Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс повернуться до своїх ролей

Останній фільм з трилогії "Мумія" про пригоди Ріка О'Коннелла і його компаньйонів вийшов на екрани в 2008 році. Втім, ця історія не канула в забуття - вже майже двадцять років шанувальники франшизи мріють про повернення улюблених героїв на екрани.

У листопаді 2025 року з'явилися чутки про те, що кіностудія Universal готується відродити "Мумію" з оригінальними акторами. Тепер, як повідомляє видання Deadline, новий фільм перейшов від стадії ідеї до стадії виробництва. Попередньою датою прем'єри називають 19 травня 2028 року.

Підтвердилося також, що до своїх ролей повернуться актори Брендан Фрейзер (Рік О'Коннелл) і Рейчел Вайс (Евелін Карнахан О'Коннелл). Сюжет творці поки тримають у секреті. Також невідомо, чи візьмуть участь у проєкті інші актори - Джон Ханна, Одед Фер, Арнольд Вослу і Патрісія Веласкес.

Кіноафіша першого фільму "Мумія" / фото: imdb.com

Читайте також:

