Росія офіційно виводить війська з Херсона та правобережжя Херсонської області

Шойгу дав команду виводити війська Росії з окупованого Херсона / Скріншот YouTube

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон. Вони збираються переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

У четвер, 9 листопада, командувач окупаційними військами Росії в Україні Сергій Суровікін доповів Шойгу про те, що загарбники не можуть забезпечувати своє угруповання в захопленому Херсоні та прилеглих територіях.

Суровікін під час доповіді Шойгу запропонував вивести військ РФ з Правобережжя Херсонщини / Скріншот YouTube

"Херсон і прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватися і функціонувати", - сказав Суровікін Шойгу.

За словами так званого "командувача СВО", найбільш оптимальний варіант – перекидання військ на лівий берег Дніпра.

Шойгу з цим погодився.

"Згоден з вашими висновками і пропозиціями. Починайте відведення військ і прийміть всі заходи, щоб забезпечити безпечне перекидання особового складу, озброєнь і техніки, за річку Дніпро", - підкреслив Сергій Шойгу.

Ситуація у Херсонській області

7 листопада видання Медуза повідомило, що у Кремлі змирилися з втратою окупованого Херсона.

За даними ЗМІ, пропагандистам роздали спеціальні методички, в яких зазначено, як виправдовувати вихід загарбників з міста.

У середу, 9 листопада, стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано два мости - Дар'євський і Тягинський. Опубліковані відповідні фотознімки.

Мости підірвані, ймовірно, військами РФ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційна армія РФ підірвала всі мости на правобережжі Херсонської області.

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