В одній області оголосили обов’язкову евакуацію: кому потрібно негайно виїхати

Зазначається, що це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя.

Евакуація в Запорізькій області / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Обов’язкову евакуацію оголошено в населених пунктах Запорізької області

Вона стосується дітей разом із батьками або законними представниками

Людей можуть розмістити в Черкаській області

В п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Під час чергового засідання Координаційного штабу з питань евакуації ухвалили складне, але необхідне рішення – про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області", - йдеться у повідомленні. відео дня

Відомо, що йдеться про 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та розміщення визначено Черкаську область.

"Обов’язкова евакуація – завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів - це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед – дітей", - додав Кулеба.

Він зауважив, що разом із Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, місцевою владою та всіма залученими службами забезпечується чітка координація дій, безпечний маршрут евакуації та необхідна підтримка для кожної родини на всіх етапах.

Наступ РФ в Запорізькій області

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що російські війська рухаються до Запоріжжя, і там вже утворилася велика сіра зона.

За його словами, чим ближче росіяни будуть наближатися до Запоріжжя, тим більше вони будуть перетворювати цей обласний центр на руїни.

"Запоріжжя – це велике промислове місто, яке дуже допомагає українській економіці, населення якого становить трохи менше мільйона осіб. Очевидно, що росіяни розраховують на те, що навіть якщо Запоріжжя не стане центром битви, то частиною поля бою стане точно", - заявив експерт.

Евакуація - останні новини України

Як повідомляв Главред, у Департаменті муніципальної безпеки Київської міської адміністрації повідомили, що згідно з чинними планами, евакуація населення у разі відсутності електроенергії не запланована.

Раніше примусову та обовʼязкову евакуацію родин з дітьми оголосили у Запорізькому районі. Жителів селища Малокатеринівка закликали негайно евакуюватися у більш безпечне місце.

Крім того, із окремих населених пунктів Дніпропетровської області також погоджено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.

Про персону: Олексій Кулеба Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

