"Допоки не виведуть війська, ми вас не возимо": таксист у Білорусі відмовився везти окупанта РФ

Російські окупанти в Білорусі не можуть їздити на таксі / Скріншот

Білоруський таксист вирішив відмовитися вести російського військового, який замовив автомобіль для поїздки. За словами водія, він не має наміру везти окупанта допоки, доки Росія, ймовірно, не виведе війська з України. Водій закликав солдата з усіх питань звертатися до свого військового командування.

На відеозапису, опублікованому в Мережі, видно, як водій таксі зупиняється, а до нього звертається окупант РФ, який просить відвезти його за певною адресою. Однак таксист категорично відмовляється його везти. Допоки, доки Росія не виведе війська з України.читайте такожОкупанти накопичують сили у Білорусі і готуються взяти Київ: ЗСУ зміцнюють лінію оборони

З усіх питань загарбнику порадили звертатися до свого керівництва.

"Здрасьте, а куди ви хочете поїхати? Допоки не виведуть війська, ми вас не возимо. До побачення. Звертайтеся до свого керівництва", - підкреслив таксист.

Білорусь у війні Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок так званої "спецоперації" в Україні, фактично заявивши про війну. По території української держави почали наноситися ракетні та авіаційні удари. До країни увійшли російські окупаційні війська. Літаки й ракети почали летіти, у тому числі, і з Білорусі. Звідти ж в Україну потрапила і частина окупаційного військового контингенту РФ.

У березні в ЗСУ казали, що дії Білорусі вказують на підготовку до вторгнення її військ на територію України. Українські війська попереджали Лукашенка про те, що Мінськ у такому випадку отримає відсіч. Самопроголошений президент РБ зробить помилку, оскільки більшість білоруського народу не підтримують війну з Україною.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що наразі Білорусь не веде війну з Україною безпосередньо. Але ракети летіли якраз таки з території білоруської держави, про що прекрасно знає Олександр Лукашенко. За його словами, Лукашенко зробив певні зусилля, щоб Мінськ повністю не вступив у війну. Однак пряма участь Білорусі у війні все ще може бути.

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