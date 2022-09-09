У Грузії суд виправдав таксиста, який кинув росіян у горах https://ua.depositphotos.com/

У Грузії суд присяжних у місті Руставі виправдав таксиста, який кинув двох російських туристів на Гомборському перевалі - після того, як між ними виник конфлікт через українські пісні, повідомляє портал" Грузія Online".

Як каже адвокат підсудного Іраклій Чомахашвілі, таксист повинен був доставити туристів з Тбіліського аеропорту в готель в місті, але по дорозі пасажири зажадали від водія вимкнути українську музику.

На цьому грунті між ними стався конфлікт. В результаті таксист попрямував в протилежному напрямку, піднявся на Гомборський перевал, де і висадив росіян. І поїхав геть.

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Водночас, за даними "Європейської правди", прокуратура Грузії опублікувала заяву з іншою версією подій: згідно з нею конфлікт стався через гроші.

Росіяни подали на водія до суду, заявивши, що він викрав їх і незаконно позбавив волі за національною ознакою. Таксисту погрожував термін від 7 до 10 років ув'язнення.

Однак присяжні визнали чоловіка невинним.

"Присяжні вважали, що відтворення української пісні для росіян і захист своїх національних інтересів не злочин! Я хочу подякувати всім! Сьогодні ми від імені народу перемогли російський імперіалізм", - каже адвокат Чомахашвілі.

Нагадаємо, раніше росіянка заявила, що їй так і не вдалося. Їй постійно відмовляли в броні власники квартир після того, як чули відповідь на питання про війну проти України.

Оскільки громадянка країни-агресора так і не дала адекватну відповідь, то їй ніхто не здав житло.

раніше жінка з країни-агресора, Росії, говорила, що терпіла нестерпну "русофобію" від персоналу в турецькому готелі Fame Residence Goynuk в місті Кемер.

"Ламаною російською мовою він став кричати на мене, махав рукою, щоб я "пішла геть". І постійно повторював: "та хто ти така!". У Туреччині була раз 100! Останні роки взагалі подорожували з чоловіком на машині самостійно по різних куточках країни. Завжди було прекрасне ставлення до нас. Цього разу теж готель вибирала дуже довго, читала відгуки, вивчала фото. В результаті огидне ставлення персоналу!"- обурювалася туристка з країни-агресора.

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