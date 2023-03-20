Мовний скандал в Одесі: в пекарні нагрубіянили відвідувачці за прохання розмовляти з нею українською

Дівчина зробила зауваження, що у закладі грає російська музика. У відповідь працівниця почала сваритися з нею російською і відмовилася говорити українською.

В пекарні нагрубіянили відвідувачці за прохання розмовляти з нею українською/ скрін

В Одесі розгорівся мовний скандал – в одній з місцевих пекарень відмовилися обслуговувати відвідувачку українською мовою.

Почалося все з того, що дівчина зайшла до закладу і почула, що там грає російська музика. Вона хотіла зняти це на відео, але працівниця пекарні російською мовою заявила, що знімати відео і фотографувати заборонено. Про це повідомив громадський діяч Дем'ян Ганул.

Відвідувачка після цього зауважила, що в Україні діє мовний закон, згідно з яким клієнтів повинні обслуговувати державною мовою. Вона наголосила, що не розуміє російської і просить розмовляти з нею українською.

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Але працівниця закладу продовжила відповідати російською мовою, вперто не бажаючи переходити на державну мову. При цьому під час словесної перепалки вона відповіла, що живе у вільній країні і розмовлятиме зручною для неї мовою.

Громадський діяч Дем'ян Ганул повідомив, що після цієї ситуації він приходив до пекарні та особисто спілкувався з продавчинею. Після цього вона попросила вибачення на відео і пообіцяла, що надалі спілкуватиметься з відвідувачами українською мовою.

Мовний скандал в Одесі/ скрін

Мовний скандал в Одесі/ скрін

Варто зазначити, що в Одесі вже неодноразово спалахували мовні конфлікти. Нещодавно розгорівся мовний скандал в одному з місцевих закладів громадського харчування – відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою. Після сварки власник відмовився обслуговувати дівчину і виставив її за двері, заявивши, що кафе – його приватна власність.

Також раніше повідомлялося, що киянці відмовили у співбесіді, бо спілкується лише українською та англійською. У Києві розгорівся мовний скандал між компанією Budhouse Group і дівчиною, яка хотіла влаштуватися на посаду журналіста-редактора.

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