Мовний скандал в Одесі: відвідувачку випровадили з кафе через українську мову

В Одесі розгорівся мовний скандал в одному з місцевих закладів громадського харчування. Там відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою. Про це вона розповіла на своїй сторінці у ТікТок.
Між відвідувачкою та господарем кафе стався конфлікт через спілкування російською мовою.
"Я можу і відмовити в обслуговуванні. Я господар кафе", - заявив власник закладу у відповідь на прохання спілкуватися українською.
Чоловік відмовився говорити державною мовою, оскільки "він його погано знає" і не хоче виглядати нерозумно. Також господар кафе аргументував свою позицію тим, що кафе - це його приватна власність.
Дівчину попросили піти через те, що заклад нібито вже закривається. В результаті блогерка написала заяву в поліцію.
Багато користувачів соцмережі підтримали дівчину, заявивши, що тепер знають, в який заклад в Одесі не варто ходити.
Як повідомляв Главред, в Києві відома білоруська IT-компанія Andersen People відмовила чоловікові в наступному етапі співбесіди через те, що він розмовляє українською мовою.
Раніше у Вінниці днями розгорівся мовний скандал. У ресторані італійської кухні Pasta e Vino-Piazza Beatrice офіціант відмовився переходити на українську мову після прохання відвідувача.
Інші новини:
- Або українська, або дві версії видання: в Україні запрацювала нова норма мовного закону
- У Києві таксист висадив п'яних пасажирів за ненависть до української мови
- "Пишаюся тим, що я - росіянка": вчителька ліцею в Києві відчитала учня за прохання говорити українською