Мовний скандал в Одесі: відвідувачку випровадили з кафе через українську мову

Між відвідувачкою та господарем кафе стався конфлікт через спілкування російською мовою. Чоловік не захотів переходити на державну мову.

В Одесі розгорівся скандал через українську мову / УНІАН

В Одесі розгорівся мовний скандал в одному з місцевих закладів громадського харчування. Там відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою. Про це вона розповіла на своїй сторінці у ТікТок.

Між відвідувачкою та господарем кафе стався конфлікт через спілкування російською мовою.

"Я можу і відмовити в обслуговуванні. Я господар кафе", - заявив власник закладу у відповідь на прохання спілкуватися українською.

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Чоловік відмовився говорити державною мовою, оскільки "він його погано знає" і не хоче виглядати нерозумно. Також господар кафе аргументував свою позицію тим, що кафе - це його приватна власність.

У кафе в Одесі відмовилися обслуговувати відвідувачку українською мовою / скріншот

Дівчину попросили піти через те, що заклад нібито вже закривається. В результаті блогерка написала заяву в поліцію.

Дівчина написала заяву в поліцію / скріншот

Багато користувачів соцмережі підтримали дівчину, заявивши, що тепер знають, в який заклад в Одесі не варто ходити.

Як повідомляв Главред, в Києві відома білоруська IT-компанія Andersen People відмовила чоловікові в наступному етапі співбесіди через те, що він розмовляє українською мовою.

Раніше у Вінниці днями розгорівся мовний скандал. У ресторані італійської кухні Pasta e Vino-Piazza Beatrice офіціант відмовився переходити на українську мову після прохання відвідувача.

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