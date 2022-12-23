ЗСУ ліквідували таксиста-"кадировця": він був героєм пропагандистського відео

Раміз Мамедов ніколи не проходив строкову службу і не мав військового квитка. Але в розпіареному СОБР "Ахмат" став кулеметником.

Реміз Мамедов був таксистом, а потім приєднався до бойовиків Кадирова / скріншот: Kadyrov_95 / T.me

Черговий окупант-"кадіровець" знайшов свою смерть в Україні. 30-річний Раміз Мамедов працював таксистом у Волгограді та в армії ніколи не служив. На початку листопада він добровольцем пішов воювати проти України, а згодом уклав контракт з розпіареним СОБР "Ахмат", який дислокується в Чечні.

Поховали загарбника 10 грудня в Ростовській області. Обставини загибелі Мамедова не повідомляються.

Відомий він тим, що знявся у відео, яке публікував Рамазан Кадиров.

"Я турок-месхетинець з Волгограда. Коли я дізнався, що мій сусід 2000 року народження, якого я носив на руках ще хлопчиком, досі числиться безвісти зниклим, я зрозумів, що не повинен сидіти вдома, а повинен їхати туди і віддати борг нашій країні", – пафосно заявляв Мамедов.

РосЗМІ пишуть, що окупант був кулеметником, хоча строкову службу не проходив, оскільки не пройшов по здоров'ю.

"У нього 4 роки тому військовий квиток і паспорт вкрали. Паспорт він відновив, тоді жив у Тамбові. А військовий квиток йому був не потрібен. Він сам на себе працював: або таксував, або продавав автомобілі. А потім він поїхав у Волгоград і відновив військовий квиток, щоби відправитися на спецоперацію. 1 листопада він отримав військовий квиток, а 3 листопада був уже в Чечні. Спочатку поїхав добровольцем, але там пізніше уклав контракт зі Збройними силами Російської Федерації", – цитують пропагандисти слова батька окупанта.

Мамедова поховали 10 грудня на хуторі Жуків Семикаракорського району Ростовської області, де зараз живуть його батьки.

Як повідомляв Главред, увечері 22 грудня неподалік від окупованого Токмака Запорізької області спалили штаб окупаційних російських військ. В результаті знищено місце дислокації "кадировців".

Раніше стало відомо, що українські військові з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 71 чеченця з полку, який здійснював звірства щодо українців у Маріуполі та на Запоріжжі. Всього в полку було 226 окупантів.

У Лисичанську ЗСУ розгромили батальйон Ахмат, десятки кадировців знищено. Втрати окупантів склали понад 30 убитими і до 15 осіб поранені. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом.

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