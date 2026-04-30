В Одесі пролунали вибухи після атаки дронів РФ: є поранені та "прильоти"

Головне:
- РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками
- В результаті є поранені та влучання
Армія країни-агресора РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками в ніч на четвер, 30 квітня.
Про повітряний удар по місту повідомило Суспільне-Одеса. В результаті є поранені, є руйнування житлових будівель.
В результаті атаки РФ в Одесі травмувалися щонайменше чотири людини, повідомив голова ОДА Олег Кіпер. Серед постраждалих дві жінки віком 25 і 44 років, чоловіки віком 38 і 62 років.
В результаті атаки безпілотниками під ударом опинилися інфраструктура та житловий сектор Одеси — пошкодження отримали п'ятиповерхівка та приватний будинок, повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. Також росіяни влучили в адміністративну будівлю та територію автостоянки.
Зазначимо, що повітряна тривога в Одеському регіоні була оголошена після 23:00 у середу. Повітряні Сили ЗС України попередили, що в напрямку міста є БПЛА з акваторії Чорного моря.
Як повідомляв Главред, раніше Одеса та область зазнали масованої атаки ударних безпілотників з боку російських окупаційних військ. У місті прогриміла серія вибухів, фіксуються руйнування та постраждалі.
Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія також вкотре атакувала дронами громади Сумської області. В результаті були пошкоджені будинки та інфраструктура.
Нагадаємо, що раніше окупанти повторно атакували Дніпро. Один із дронів типу "Шахед" влучив у житловий будинок. В результаті удару щонайменше семеро людей отримали поранення.
Про джерело: "Суспільне"
Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.
