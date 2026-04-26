Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Переговори чи боротьба: Залужний назвав п’ять сценаріїв завершення війни

Руслан Іваненко
26 квітня 2026, 23:05
Валерій Залужний окреслив п’ять можливих сценаріїв завершення війни та пояснив їх логіку.
Залужний підкреслив необхідність різних стратегій для кожного політичного сценарію / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/vzaluzhnyi

Коротко:

  • Залужний назвав 5 сценаріїв завершення війни
  • Є варіанти від перемоги до переговорів
  • Капітуляцію відкинуто як неприйнятну

Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час спілкування зі студентами окреслив п’ять теоретичних сценаріїв завершення війни. Про це повідомляє "Фабрика новин".

Перемога України над Росією

За його словами, перший варіант — повна перемога України над Росією.

відео дня

"У нас війна. Як же отримати цю перемогу? Виявляється, це дуже просто. Перше, ми можемо перемогти Росію. Зараз будемо говорити про стратегію перемоги. Ми можемо перемогти Росію, заставити її капітулювати і отримати усе те, що я назвав: відчуття безпеки, необмежені перспективи, відчуття дому", — сказав Залужний.

Зовнішній тиск на Росію

Другий сценарій передбачає брак власних сил для досягнення перемоги та необхідність зовнішнього тиску на Росію.

"Якщо у нас сил для цього недостатньо, ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб хтось заставив Російську Федерацію припинити війну. І хтось забезпечив нам ось це: безпеку, розвиток і відчуття дому", — зазначив він.

Прямі переговори з Росією

Третій варіант — прямі переговори з Росією.

"Мабуть, є третій варіант. Він полягає в тому, що можливо самим спробувати домовитися з Росією, щоби отримати оце те, про що я тобі казав: безпеку, перспективу і відчуття дому — України", — сказав посол.

Капітуляція України (відкинуто)

Окремо Залужний згадав можливість капітуляції, однак наголосив, що цей шлях для України неприйнятний.

"Є і четвертий варіант: "А може, якщо ми капітулюємо, то ми отримуємо все це?" Це варіант чи не варіант? Ну, мабуть, знаючи про те, що нас всіх уб’ють, — це для нас не варіант", — заявив він.

Продовження війни

Після цього він підсумував, що за нинішніх умов залишається лише продовження боротьби.

"Отже, у нас залишається ще один варіант: поки немає варіантів, продовжувати воювати", — сказав Залужний.

Він також наголосив, що кожен із можливих сценаріїв є політичною метою, яка потребує окремої стратегії — дипломатичної, військової, економічної та культурної.

"У кожного цієї мети має бути своя стратегія: стратегія дипломатична, стратегія військова, стратегія економічна і навіть стратегія культурна", — зазначив він.

За словами Залужного, залежно від обраної мети змінюються завдання всіх державних напрямів.

"Якщо ми, наприклад, захочемо Росію перемогти і сказати: "Ми будемо перемагати, ми переможемо", тоді під цю політичну мету ми будемо вибудовувати зовсім іншу стратегію. Зовсім іншу задачу отримують дипломати. Зовсім іншу задачу отримують військові, економісти тощо", — підкреслив він.

Він додав, що нині Україна має обмежений набір реалістичних варіантів і фактично виключив сценарій самостійної швидкої перемоги над Росією.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Крім того, представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що, на думку Москви, українському керівництву слід піти на певні кроки.

Нагадаємо, що раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Про персону: Валерій Залужний

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти