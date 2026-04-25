Майже 700 повітряних цілей: нові важливі подробиці масованої атаки

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами і дронами

Основний напрямок удару - Дніпро

Росіяни запустили 47 ракет та 619 дронів

Російські окупанти атакували Україну десятками ракет та сотнями дронів. Основним напрямком удару стало Дніпро. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що росіяни запустили 47 ракет та 619 дронів для ударів по Україні. Під обстрілом були також Харківська, Чернігівська, Сумська, Одеська та Київська області.

Загалом росіяни запустили:

12 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" (з Міллєрово, Курська, Єйська, Криму);

29 крилатих ракет Х-101 (з Каспійського моря);

1 крилата ракета "Іскандер-К" (з Брянської області);

5 крилатих ракет "Калібр" (з Каспійського моря);

619 дронів (з Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, Гвардійського, Чауди, Криму).

Нашим захисникам вдалося збити та подавити 30 ракет та 580 безпілотників.

"Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, основний удар припав на Дніпро та Харків. Також під атакою були Київщина, Одещина, Миколаївщині та Черкащина.

Ворог атакував Дніпро ударними безпілотниками, а також балістичними і крилатими ракетами. Є багато поранених та загиблих. Під завалами ще можуть бути люди.

У Харкові зафіксовано влучання у кількох районах міста. Внаслідок удару по Харківщині загинула жінка, також відомо про двох постраждалих, серед яких півторарічний хлопчик.

У Білій Церкві виникла пожежа та сильне задимлення. Жителів просять закрити вікна та обмежити перебування на вулиці. На Одещині постраждали двоє людей, пошкоджено житлову забудову та припортову територію.

Володимир Зеленський зазначив, що вже відомо щонайменше про 4 загиблих та понад 30 постраждалих. У Дніпрі під завалами можуть бути люди.

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

