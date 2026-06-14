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Указ Путіна про збільшення армії РФ: в ISW оцінили ризики для України

Дар'я Пшеничник
14 червня 2026, 10:17оновлено 14 червня, 10:49
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Як зазначають аналітики, РФ майже щороку розширювала чисельність своєї армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Указ Путіна про збільшення армії РФ: в ISW оцінили ризики для України
Чи вплине указ Путіна про збільшення російської армії на ситуацію на полі бою в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне з новини:

  • Приріст армії ЗС Росії складе 7360 військових
  • ISW не бачить впливу на ситуацію на фронті
  • Указ формальний і не дає реального підсилення РФ

Росія знову оголосила про збільшення чисельності армії, однак це не змінить ситуацію на фронті - до такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму свіжому звіті. Підписаний Володимиром Путіним указ, який додає до штату лише кілька тисяч військових, експерти називають формальним продовженням бюрократичної реформи, а не реальним посиленням угруповання в Україні.

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Чому новий указ Путіна не вплине на війну

12 червня Кремль оголосив про збільшення штатної чисельності російських збройних сил майже на 10 тисяч осіб. Загальна чисельність ЗС РФ тепер становить 2 399 130 людей, з яких 1 510 000 - військовослужбовці. Фактичне збільшення бойового складу - лише 7360 осіб.

ISW наголошує, що такі зміни не здатні вплинути на бойові дії, адже Росія й надалі стикається з дефіцитом підготовленого особового складу, а оголошені цифри не означають появи нових підрозділів на полі бою.

Найменше збільшення армії за роки вторгнення

Аналітики звертають увагу, що це - найскромніше розширення російської армії з 2022 року. Для порівняння:

  • у 2022 році Путін збільшив чисельність на 137 тисяч;
  • у 2023 році - на 170 тисяч;
  • у 2024 році - на 180 тисяч.

Поточний приріст у кілька тисяч військових, за оцінкою ISW, свідчить про обмежені можливості Кремля залучати нових людей без оголошення масштабної мобілізації.

У ISW нагадують, що Росія продовжує реалізовувати оголошену у 2023 році реформу, яка передбачає створення нових військових округів, з’єднань і підрозділів. Формальне збільшення чисельності необхідне для того, щоб ці структури існували "на папері", але не гарантує їх реального укомплектування.

Коли в РФ може початися мобілізація

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський заявляв, що Росія може оголосити повномасштабну мобілізацію лише в тому випадку, якщо Володимир Путін буде переконаний у близькості вирішальної перемоги у війні проти України.

За його словами, наразі в Росії продовжується прихована мобілізація.

"Ніяких інших причин для оголошення повномасштабної мобілізації я не бачу, тому що є шанс, що суспільна система не витримає і розвалиться", - додав він.

Армія РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що сьогодні у РФ на фронті співвідношення "двосотих" (знищених) до "трисотих" (поранених) становить 3:1. Росіяни щодня стабільно втрачають близько тисячі своїх людей, але просування при цьому мінімальне.

Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон казав, що втрати російської армії перевищують темпи поповнення особового складу. Це може бути більш імовірним фактором, здатним змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо говорив, що росіяни втрачають 15–20 тисяч солдатів на місяць – загиблих. З пораненими цифра ще більша.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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