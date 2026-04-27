Масована атака РФ на Сумську область: є руйнування, люди залишилися без світла

Коротко:
- Громади Сумської області потрапили під удар російських дронів
- Об'єкти інфраструктури та житлові будинки зазнали пошкоджень
- Частина споживачів залишилася без електропостачання
Пізно ввечері 27 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала дронами громади Сумської області. В результаті були пошкоджені будинки та інфраструктура. Деталі повідомив голова Сумської ОДА Олег Григоров.
За його словами, у Роменській громаді через удари РФ пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури та прилеглої забудови.
"Люди вчасно спустилися в укриття. Обійшлося без поранених. У 55-річної жінки — гостра реакція на стрес. Медики надали необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.
Також у результаті атаки РФ зафіксовано пошкодження в житловому секторі, а ще частина споживачів залишилася без електропостачання внаслідок обстрілів.
Григоров повідомив, що відновлювальні роботи розпочнуться після того, як дозволить ситуація з безпекою.
Також під удар потрапила Сумська громада, де в результаті атак зафіксовано пошкодження в житловому секторі та постраждали об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без поранених.
Як писав Главред, вночі 27 квітня Одеса та область зазнали масованої атаки ударних безпілотників з боку російських окупаційних військ. У місті прогриміла серія вибухів, фіксуються руйнування та постраждалі.
Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. В результаті атаки в житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув біля багатоповерхового будинку.
Вночі на 25 квітня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Дніпро, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.
Вночі 24 квітня російські війська атакували ударними безпілотниками балкер у Чорному морі. Судно прямувало до одного з портів Великої Одеси.
Армія РФ також завдала удару по житлових кварталах Одеси. Є "прильоти" в кілька житлових будинків і постраждалі. Двоє людей загинули.
Інші новини:
- Кремль зробив заяву про переговори із Зеленським: у РНБО назвали мету Путіна
- "Мінус" три кораблі, МіГ-31 і ППО: бійці СБУ провели операцію в Криму
- Переговори чи боротьба: Залужний назвав п'ять сценаріїв завершення війни
Про персону: Олег Григоров
Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.
