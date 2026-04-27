Масована атака РФ на Сумську область: є руйнування, люди залишилися без світла

Анна Ярославська
27 квітня 2026, 06:51
У регіоні пошкоджено житлові будинки та важливі об’єкти.
Нічна атака РФ на Сумську область: що відомо про наслідки ударів

Коротко:

  • Громади Сумської області потрапили під удар російських дронів
  • Об'єкти інфраструктури та житлові будинки зазнали пошкоджень
  • Частина споживачів залишилася без електропостачання

Пізно ввечері 27 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала дронами громади Сумської області. В результаті були пошкоджені будинки та інфраструктура. Деталі повідомив голова Сумської ОДА Олег Григоров.

За його словами, у Роменській громаді через удари РФ пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури та прилеглої забудови.

"Люди вчасно спустилися в укриття. Обійшлося без поранених. У 55-річної жінки — гостра реакція на стрес. Медики надали необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Також у результаті атаки РФ зафіксовано пошкодження в житловому секторі, а ще частина споживачів залишилася без електропостачання внаслідок обстрілів.

Григоров повідомив, що відновлювальні роботи розпочнуться після того, як дозволить ситуація з безпекою.

Також під удар потрапила Сумська громада, де в результаті атак зафіксовано пошкодження в житловому секторі та постраждали об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без поранених.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, вночі 27 квітня Одеса та область зазнали масованої атаки ударних безпілотників з боку російських окупаційних військ. У місті прогриміла серія вибухів, фіксуються руйнування та постраждалі.

Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. В результаті атаки в житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув біля багатоповерхового будинку.

Вночі на 25 квітня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Дніпро, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.

Вночі 24 квітня російські війська атакували ударними безпілотниками балкер у Чорному морі. Судно прямувало до одного з портів Великої Одеси.

Армія РФ також завдала удару по житлових кварталах Одеси. Є "прильоти" в кілька житлових будинків і постраждалі. Двоє людей загинули.

Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

Важка ніч для Одеси, Росія атакувала житлові квартали: нові подробиці

Важка ніч для Одеси, Росія атакувала житлові квартали: нові подробиці

Іран передав США нову пропозицію щодо припинення війни — Axios

Іран передав США нову пропозицію щодо припинення війни — Axios

"Потрібно швидко знайти вихід": Лавров заявив, що гальмує переговори щодо України

"Потрібно швидко знайти вихід": Лавров заявив, що гальмує переговори щодо України

Україну засипле мокрим снігом з градом: коли чекати на пік похолодання

Україну засипле мокрим снігом з градом: коли чекати на пік похолодання

Спалити чи закопати: що робити зі старими іконами та церковними календарями

Спалити чи закопати: що робити зі старими іконами та церковними календарями

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Серце останнього гетьмана України викрали: як таке сталося і що приховує Кремль

Серце останнього гетьмана України викрали: як таке сталося і що приховує Кремль

Останні новини

08:32

Важка ніч для Одеси, Росія атакувала житлові квартали: нові подробиці

08:12

Іран передав США нову пропозицію щодо припинення війни — Axios

08:12

Найпотужніша повня весни 2026: що чекає на кожен знак зодіаку на початку травняВідео

08:10

Невзлін про напади на Трампа: хто стоїть за насильством у СШАПогляд

08:05

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
07:29

"Потрібно швидко знайти вихід": Лавров заявив, що гальмує переговори щодо України

06:51

Масована атака РФ на Сумську область: є руйнування, люди залишилися без світла

05:30

86-річного Аль Пачіно сфотографували на вулиці: як він зараз виглядає

05:11

У СРСР вміли дивувати: які радянські страви вводили іноземців у ступор

Реклама
04:30

Для трьох знаків зодіаку відкриється грошове вікно: хто отримає великий прибуток

03:30

Сенсація з Сахари: рештки "пекельного" динозавра змусили вчених переписати історію

02:33

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": як правильно сказати українськоюВідео

02:11

Пошкоджені будинки та готель: ворог ударив по Одесі, число постраждалих зросло

02:02

"Зможемо рухатися далі": комбриг назвав умови для переходу ЗСУ у контрнаступ

00:56

Жир у духовці відійде за лічені хвилини: простий лайфхак без соди та оцтуВідео

00:04

Без швів і грибка: альтернатива плитці, яка ідеально тримає вологу

26 квітня, неділя
23:55

Холодний удар по Києву та області: синоптики попередили про небезпечну погоду

23:05

Переговори чи боротьба: Залужний назвав п’ять сценаріїв завершення війни

22:29

У Росії висунули нові погрози та заїкнулися про домовленості з Україною

22:18

Бекхеми шоковані: джерело розкрило подробиці сварки зі старшим сином

Реклама
22:13

Припинення вогню поблизу ЗАЕС та повернення станції Україні - що відомоВідео

21:56

Нестійка весна в Дніпрі: як зміниться погода у місті цього тижня

21:37

Як перевірити основну функцію холодильника: простий трюк позбавить від проблемВідео

21:15

Температура впаде до -3 градусів: на Тернопільщину насувається похолодання

20:47

Потужне весняне добриво: садівник розкрив методику, щоб не спалити корінняВідео

20:31

Завершення війни в Україні: Трамп розповів про переговори із Зеленським і Путіним

20:13

Є одна умова: Тарас Тополя розповів про майбутні стосунки

20:01

Дорожній знак з перевернутим авто спантеличує водіїв: що він означає

20:01

Дві повні у травні 2026: якому знаку зодіаку доля готує важливі роздоріжжя

19:25

Україна змінила хід війни та бере на себе роль США – NYT

19:24

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

19:12

Хокейний рахунок у Кривому Розі: Динамо дотиснуло Кривбас, деталі матчу

19:10

Коваленко про ресурси РФ: як довго ще триватиме повітряний терорПогляд

19:09

Ціни впали на старті сезону: вартість одного овоча приємно дивує українців

18:35

Переїзд, весілля та ривок у кар’єрі: гороскоп на травень 2026 для ЛевівВідео

18:24

Один крок після цвітіння: садівники розкрили головний секрет весняноквітучихВідео

18:16

Місячний календар на травень 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

18:13

Як назавжди вивести пирій з городу: перевірені методи боротьби

18:11

Без світла, повалені дерева, є загиблі: наслідки нищівного буревію в УкраїніФото

18:07

РФ пішла в масштабний наступ на фронті: Сирський сказав, яка зараз ситуація

Реклама
17:28

Зірки готують подвійний удар долі: дві повні змінять життя Раків у травні

17:26

Ситуація напружена: у ДШВ назвали два "гарячі" напрямки фронту

17:14

Чи прийде потепління в Україну наприкінці квітня: синоптик озвучила прогноз

17:06

Порятунок розсади перцю та баклажанів: як виправити помилки вирощування

16:51

На Житомирщині розгуляється негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

16:25

Мурахи зникнуть раз і назавжди: хитрий спосіб із звичайним натуральним продуктомВідео

16:20

"Мінус" три кораблі, МіГ-31 і ППО: бійці СБУ провели операцію у Криму

16:08

Серце останнього гетьмана України викрали: як таке сталося і що приховує КремльВідео

16:07

Три обов’язкові процедури для озимої цибулі навесні: як не залишитися без урожаю

15:48

Старі каструлі та сковороди знову заблищать, як нові: які засоби зроблять все самі

