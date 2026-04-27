Масована атака РФ на Сумську область: є руйнування, люди залишилися без світла

У регіоні пошкоджено житлові будинки та важливі об’єкти.

Нічна атака РФ на Сумську область: що відомо про наслідки ударів

Коротко:

Громади Сумської області потрапили під удар російських дронів

Об'єкти інфраструктури та житлові будинки зазнали пошкоджень

Частина споживачів залишилася без електропостачання

Пізно ввечері 27 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала дронами громади Сумської області. В результаті були пошкоджені будинки та інфраструктура. Деталі повідомив голова Сумської ОДА Олег Григоров.

За його словами, у Роменській громаді через удари РФ пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури та прилеглої забудови.

"Люди вчасно спустилися в укриття. Обійшлося без поранених. У 55-річної жінки — гостра реакція на стрес. Медики надали необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Також у результаті атаки РФ зафіксовано пошкодження в житловому секторі, а ще частина споживачів залишилася без електропостачання внаслідок обстрілів.

Григоров повідомив, що відновлювальні роботи розпочнуться після того, як дозволить ситуація з безпекою.

Також під удар потрапила Сумська громада, де в результаті атак зафіксовано пошкодження в житловому секторі та постраждали об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без поранених.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

