ППО України збила всі крилаті ракети: у ЗСУ назвали особливість нічної атаки РФ

Анна Ярославська
24 березня 2026, 11:48
У відбитті російських повітряних атак беруть активну участь літаки F-16 та Mirage.
ППО України збила практично всі крилаті ракети / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • ППО України збила практично всі крилаті ракети
  • Основна проблема — балістика
  • Цілі атак РФ — енергетика, критична інфраструктура, важливі підприємства

Силам ППО України вдалося збити фактично всі крилаті ракети, якими окупанти атакували Україну в ніч на 24 березня. Щодо балістики, на жаль, результати невтішні. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни атакували Україну з різних напрямків, застосувавши ракети Х-101, крилаті ракети, а також ракети "Іскандер-К" і керовані ракети Х-59, Х-69 або протиракетні ракети Х-31П. Також була балістика, яка летіла на Полтавщину та Запорізьку область. Запоріжжя постраждало саме від балістичного удару. Крім того, окупанти запустили чимало безпілотників, велика кількість з них була збита.

відео дня

"Збито фактично всі крилаті ракети, це 18 Х-101 і 5 "Іскандер-К". Усі крилаті ракети були перехоплені", – сказав Ігнат.

За його словами, це вже фактично другий раз поспіль, коли завдяки спільним зусиллям протиповітряної оборони вдалося збити всі крилаті ракети. По цих цілях, в основному, працює авіація, зокрема — західні літаки F-16 і Mirage.

"Щодо балістики, на жаль, невтішні результати, тому що удар припав на прифронтові території, - це Запорізька область, Полтавська. Зрозуміло, що з балістики працювати може у нас система Patriot, яку необхідно масштабувати", - підкреслив Ігнат.

F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред

По яких цілях били окупанти

Росіяни, як зазвичай, били по об'єктах енергетики, об'єктах критичної інфраструктури. Також цілями для росіян, можливо, є підприємства, які відіграють важливу роль для України.

"Тому противник зазвичай має ці цілі у списку пріоритетності", - сказав Ігнат.

У чому особливість нічної атаки РФ

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що противник застосовує велику кількість безпілотників, використовуючи до восьми різних напрямків.

"Вони вже мають такі типові маршрути, розуміючи, де у нас можуть бути слабкі місця", - сказав він.

Ігнат також повідомив, що після кожного такого удару проводиться детальний аналіз і, відповідно, робляться висновки, як краще наступного разу відбивати цей напрямок.

"Противник використовує БПЛА різних типів, десятки різних типів. Звичайно, основна проблема для сил оборони - це "Шахеди", особливо небезпечні дрони з каналами управління", - додав він.

  Атака на Полтавщину 24 березня 2026
Ракетний удар по Україні 24 березня - що відомо

У ніч на 24 березня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували дрони, балістику та крилаті ракети.

Основний напрямок атаки – Полтава, Івано-Франківська область (м. Калуш), Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Южне, Шостка, прифронтові території.

Основна мета атаки – енергетична інфраструктура в містах – Полтава, Наливайківка, Калуш (Івано-Франківська область), Одеса, Южне, Запоріжжя.

За даними Повітряних сил ЗСУ, радіотехнічними військами було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/придушено 390 цілей – 25 ракет і 365 безпілотників різних типів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкодження зафіксовано в 11 областях. У Запоріжжі та Полтаві постраждали багатоповерхівки, спалахували пожежі. Близько 40 дронів атакували Шостку (Сумська область). На Харківщині дрон влучив у електропоїзд.

Загинули 4 людини. Десятки – поранені, серед них є діти.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар Ракетна атака на Україну
