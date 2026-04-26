ЗСУ розтрощили ворожі ешелони, ППО та найбільший НПЗ на півночі РФ - Генштаб

Руслана Заклінська
26 квітня 2026, 13:59оновлено 26 квітня, 14:55
В Ярославлі палає один із найбільших НПЗ Росії.
Уражено два військових ешелони, НПЗ "Ярославський" та об'єкти ППО ворога

Головне:

  • Уражено нафтопереробний завод "Ярославський" у РФ
  • Уражено два військові ешелони на окупованій Донеччині
  • Підтверджено попередні влучання по ППО РФ

Упродовж доби 25 квітня та в ніч на 26 квітня Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об'єктах нафтопереробки в глибокому тилу РФ, логістичних вузлах на окупованих територіях та дефіцитних системах ППО. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Однією з ключових цілей став нафтопереробний завод "Ярославський" у російському місті Ярославль. За даними Генштабу, після успішного влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

"НПЗ "Ярославльський" – стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік", - наголосили в відомстві.

Завод забезпечує окупаційні війська дизелем, бензином та реактивним пальним. Ураження такого об'єкта завдає прямого удару по логістиці ворожої авіації та бронетехніки. Наразі ступінь пошкоджень обладнання уточнюється.

Розгром залізничних ешелонів на Донеччині та ППО

Сили оборони також успішно відпрацювали по логістичних ланцюжках ворога на тимчасово окупованих територіях. Було уражено два військові ешелони противника в районах Менчугове та Келерівка.

Окремо Генштаб підтвердив результати попередніх ударів, завданих 24 квітня. Зокрема, зафіксовано влучання по радіолокаційній станції "Каста-2Е1" у Мелітополі та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі.

Наразі втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать вживати заходів для припинення збройної агресії РФ проти України", - наголосили в Генштабі.

Наслідки атаки на НПЗ "Ярославський" / Фото: скріншот

Плани України щодо ударів по РФ - пояснення Буданова

Керівник Офісу президента Кирило Буданов раніше заявляв, що Україна продовжить завдавати ударів по об’єктах військової та економічної інфраструктури Росії, навіть попри заклики окремих міжнародних партнерів утриматися від атак на російські нафтові термінали.

За його словами, під час обговорень із союзниками виникали суперечності щодо методів ведення бойових дій, зокрема використання українськими підрозділами озброєння та техніки для ударів по території РФ.

"Згадайте, коли були скандали, що певні підрозділи заїхали, скажімо, на техніці іноземного виробництва кудись на територію Росії; що десь застосовувалась зброя не так, як комусь хотілося. Їх можна зрозуміти, це їх правда, але ж є ще наша правда і наш національний інтерес. І він саме такий, як і є. Ми не припиняємо", - наголосив він.

Фактично Буданов підтвердив, що Україна й надалі розглядатиме удари по російській території як частину стратегії стримування агресії та послаблення військово-економічного потенціалу РФ, навіть попри зовнішній політичний тиск.

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 квітня в російському Ярославлі пролунала серія вибухів, після яких спалахнув місцевий нафтопереробний завод. За словами очевидців, у місті було чути до 15 потужних вибухів, а над підприємством здійнялася масштабна пожежа.

Також у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. Під удар міг потрапити Сизранський нафтопереробний завод — один із важливих об’єктів паливної інфраструктури РФ.

Крім цього, у ніч на 21 квітня, дрони також атакували Новочеркаськ у Ростовській області. Повідомляється, що ціллю могла бути одна з військових частин російської армії в селищі Персіановський.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

