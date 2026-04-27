"Зможемо рухатися далі": комбриг назвав умови для переходу ЗСУ у контрнаступ

Як ротація піхоти впливає на стійкість оборони та збереження бойової ефективності підрозділів.

Комбриг описав спроби противника інфільтруватися в населені пункти / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Сили оборони зупинили активний наступ РФ

Ситуація на Покровському напрямку стабільна

Триває зачистка та утримання позицій

Сили оборони України змогли зупинити найактивнішу фазу наступальних дій російських військ. Наразі вони працюють над посиленням оборонних спроможностей і створенням умов для можливого переходу в контрнаступ. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів підполковник, комбриг 5-ї окремої важкої механізованої бригади Руслан (Граніт) Габінет, підрозділ якого воює на Покровському напрямку.

За його словами, одним із ключових питань залишається ротація особового складу піхоти.

"Треба замінити тих людей, які сидять по 200 днів на позиціях. Це впливає на стійкість оборони піхотинця. Також – виставити додаткові позиції", — зазначив він.

Водночас комбриг наголосив, що бракує особового складу для розгортання нових позицій, адже нові поповнення здебільшого спрямовують на заміну вже діючих військових.

Ситуація на Покровському

Він також повідомив, що ділянка фронту, за яку відповідає бригада, залишається стабільною вже близько пів року. Водночас влітку, за його словами, противник активно використовував складні умови місцевості для інфільтрації в населені пункти, після чого українським підрозділам доводилося проводити зачистки.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Був навіть випадок: в одному з населених пунктів противник зробив свій примітивний "флаговтик", побігав із прапорами, помахав, відрапортував, що нібито "звільнив" населений пункт. Згодом той самий противник із цим самим прапором потрапив у полон до наших підрозділів, які діяли в смузі", — розповів Габінет.

Подальші дії

Він додав, що один із населених пунктів було повністю зачищено, інший — звільнено частково, і на цей момент противника там немає.

"Є передумови, що якщо нам вдасться виконати низку заходів, ми зможемо рухатися далі", — зазначив командир.

Окремо він прокоментував причини просування російських військ, пов’язавши їх із проблемою самовільного залишення частини.

"Особовий склад, який є у війську, не виконував завдання, бо він "мігрував" від батальйону резерву до батальйону резерву в очікуванні переведення до бажаної частини. Це призводило до того, що людей фактично не було ні в кого – вони ніби є, але їх немає", — пояснив він, додавши, що у СЗЧ перебуває значна частина армії.

Водночас, за оцінкою комбата, перевага російських військ полягає переважно у чисельності особового складу.

"При цьому, на його думку, армія окупантів переважає Сили оборони тільки за кількістю людей. Він вважає, що в засобах БПЛА досягнуто паритету, по боєприпасах до артилерійських систем дефіциту немає, противник не має переваги по техніці", — йдеться в інтерв’ю.

Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

