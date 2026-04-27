Пошкоджені будинки та готель: ворог ударив по Одесі, число постраждалих зросло

Руслан Іваненко
27 квітня 2026, 02:11оновлено 27 квітня, 03:13
Міська влада повідомила про пошкодження житлових будинків, готелю та авто в різних районах Одеси.
Російські окупанти атакували Одесу та область ударними безпілотниками / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Коротко:

  • Одесу атакували БпЛА: пошкоджено житло, готель, авто
  • Постраждали щонайменше 13 людей
  • Є руйнування, пожежі, працюють рятувальні служби

Вночі 27 квітня Одеса та область зазнала масованої атаки ударних безпілотників з боку російських окупаційних військ. У місті пролунала серія вибухів, фіксуються руйнування та постраждалі.

Як повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, місто перебуває під інтенсивним ударом.

"Одеса під масованою атакою ворога. Попередньо є влучання в житловий будинок. Усю інформацію зʼясовуємо. Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях та не покидати укриття до відбою", — зазначив він.

Згодом начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що за попередніми даними, пошкоджено житловий будинок, будівлю готелю та приватні автомобілі. Також у місті фіксують падіння уламків БпЛА.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки по Одесі пошкоджено житловий будинок, будівлю отелю та приватні автомобілі. На жаль, є інформація про постраждалих. В межах міста також зафіксовано падіння уламків БпЛА. На місцях подій виникають локальні пожежі. До відбою повітряної тривоги прошу мешканців перебувати в безпечних місцях", — повідомляють в ОВА.

За даними влади, щонайменше дев’ятеро людей постраждали внаслідок масованої атаки ударних безпілотників по Одесі.

У кількох районах міста зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема двох житлових будинків, готелю, складських приміщень та автомобілів.

Згодом Сергій Лисак повідомив, що за попередньою інформацією кількість постраждалих зросла до 13 людей.

Наразі всі відповідні служби та медики працюють на місцях влучань. Розгортаються оперативні штаби, надається допомога постраждалим і ліквідовуються наслідки атаки.

Як повідомляв Главред, Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. Внаслідок атаки у житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув поблизу багатоповерхового будинку. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Крім того, у ніч на 25 квітня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Дніпро, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. Внаслідок обстрілу є загиблі, а кількість поранених продовжує зростати.

Нагадаємо, що пізніше, вдень 25 квітня, окупанти повторно атакували Дніпро. Один із дронів типу "Шахед" влучив у житловий будинок. Унаслідок удару щонайменше семеро людей дістали поранення.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

