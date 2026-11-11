"Рятували мене і Ганнусю": лікарі боролися за життя Сумської та її доньки

Ви дізнаєтеся:
- Як Ольга Сумська відреагувала на трагедію в родині Ірини Федишин
- З якою небезпечною ситуацією зіткнулася актриса під час пологів
Відома українська актриса Ольга Сумська емоційно відреагувала на трагедію в родині співачки Ірини Федишин та продюсера Віталія Човника. Зірка публічно висловила співчуття подружжю та поділилася власним важким досвідом у Instagram.
Ольга Сумська зізналася, що шокована діями медиків у Львові. Актриса згадала, що чверть століття тому сама опинилася в критичній ситуації під час пологів, однак тоді професіоналізм лікарів допоміг уникнути непоправного.
"Господи, Віталію, читаю всю цю страшну хронологію і в шоці від непрофесіоналізму та безладності горе-лікарів… Пам’ятаю, як у схожій ситуації лікарі 5-го пологового будинку рятували мене й мою Анечку, як підняли тривогу при перших ознаках проблем із плацентою (слабке серцебиття плода, тиск у матері 220/120), терміново прооперували", - написала Сумська.
Артистка наголосила, що в таких ситуаціях кожна секунда має значення, а суворе дотримання медичних протоколів допомагає рятувати життя. Вона також висловила обурення тим, що, на її думку, медики проігнорували скарги Ірини Федишин на біль і не направили її вчасно до пологового будинку.
"Як, ну як можна було так зволікати, коли Іринка мала болі, не прослухати серце дитини, не відправити її терміново до пологового будинку? І продовжувати працювати далі після таких катастрофічних порушень і втрати немовляти? Жах... Просто страшно уявити, що ви пережили з Іриною... Щирі співчуття вашій родині, Віталик!", - додала актриса.
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Про персону: Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
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