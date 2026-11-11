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Україна готується випробувати систему "Фрейя": Зеленський назвав терміни

Віталій Кірсанов
11 листопада 2026, 13:45
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Президент пояснив, навіщо Європі потрібна власна альтернатива Patriot: у світі не вистачає ракет-перехоплювачів, а ціни на них зросли у кілька разів.
Україна готується випробувати систему 'Фрейя': Зеленський назвав терміни
Коли випробують першу європейську систему проти балістики / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, АрміяInform

Головне із заяви:

  • Випробування першої європейської системи ППО очікуються взимку
  • Ракети для Patriot не вистачає навіть самим США
  • Ціни на ППО через війни зросли у кілька разів

Президент Володимир Зеленський сподівається, що першу європейську антибалістичну систему випробують уже цієї зими. Йдеться про проєкт антибалістичної системи FREYJA ("Фрейя"), який Україна розробляє разом із європейськими партнерами як дешевшу альтернативу Patriot.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Глава держави подякував Данії за низку нових проєктів, що стосуються безпеки як України, так і Європи.

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Окремо Зеленський зупинився на спільній роботі над протиракетним щитом і ролі датської промисловості.

"Фрейя" - ми намагаємося зосередитися на антибалістичній системі. Ми не можемо працювати над цим проєктом самостійно. Ми дуже вдячні датській промисловості та іншим партнерам. І я сподіваюся, що взимку ми будемо тестувати нову антибалістичну, першу європейську антибалістичну систему. І сподіваюся, що ми отримаємо певний результат. Це необхідно для всіх нас", - підкреслив Зеленський.

Чому Європі потрібна власна заміна Patriot

На запитання, наскільки важливий успіх проєкту як альтернативи Patriot, президент відповів, що у світі спостерігається великий дефіцит ракет-перехоплювачів. За його словами, промисловість США не виробляє їх у достатній кількості навіть для власних потреб та країн Близького Сходу, тоді як країна-агресор РФ продовжує ракетні удари по Україні.

"І шкода, що в Європі спостерігається великий дефіцит протиракетних систем і протиракетних ракет", - сказав президент.

Ще одна проблема - вартість таких систем, яка, за словами глави держави, різко зросла.

"Ціна дуже висока. Через війни у світі ціна зросла у кілька разів", - зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що Франція працює над антибалістичною версією комплексу SAMP/T.

"Ми бажаємо їм успіху. Це буде корисно. Але у Європи зараз немає потужної й недорогої протиракетної системи, яка працюватиме на 100%", - підкреслив президент.

При цьому Україна, за словами Зеленського, завдяки досвіду війни розуміє, як має працювати така система.

"Я сподіваюся, що у нас буде така єдність, що ми створимо „Фрейю"", - додав він.

FREYJA
FREYJA / Інфографіка: Главред

Що відомо про систему FREYJA

Антибалістична коаліція для роботи над проєктом була створена 13 липня в Парижі. До неї увійшли Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди та Іспанія, а над щитом працюють компанії Fire Point, Thales, Hensoldt, Diehl Defence, Saab, Kongsberg, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran, Destinus та інші.

Прототип системи Україна розраховує отримати в першій половині 2027 року. Як повідомляло агентство Reuters, заступник секретаря РНБО Давид Алоян, який курує проєкт, зазначав, що це буде прототип, який уже зможе продемонструвати перші практичні результати.

Раніше Зеленський заявляв, що для повного закриття неба Україні потрібно близько 100 таких систем.

Чи вистачить Україні ППО, щоб пережити зиму?

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що однієї лише фінансової допомоги Європи для захисту повітряного простору недостатньо.

"Гроші - це добре, але асигнаціями ракети й дрони не збиєш. Нам потрібна значно серйозніша допомога, до якої Європа поки що не готова", - підкреслив експерт.

Разом з тим Гончар звернув увагу, що ресурси Росії для ракетних і дронових атак теж мають межу.

"Її запаси ракет і дронів не безмежні. Так, виробництво збільшилося, але можливості все одно обмежені", - пояснив він.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у коментарі "Радіо Свобода" розповів про надії європейських партнерів на проєкт FREYJA.

"Вони дуже сподіваються, що цей проєкт успішно розвиватиметься", - сказав Кубілюс.

За його словами, успіх системи важливий не лише для Києва.

"Це стало б дуже великою допомогою не тільки для України", - зазначив єврокомісар.

Система FREYJA - новини

Як повідомляв Главред, Україна та європейські партнери з літа працюють над спільним щитом від балістичних ракет. 13 липня десять держав оголосили про запуск коаліції протибалістичної оборони на чолі з Францією та Україною. Коаліція відкрита для приєднання інших країн.

Гострота проблеми стала очевидною після масованих атак окупантів. В Офісі президента повідомляли, що в ніч на 1 серпня з 27 балістичних ракет вдалося збити лише одну через брак ракет для Patriot. А 6 липня цілі досягли всі 29 балістичних ракет, випущених РФ.

Нестача перехоплювачів залишається ключовою проблемою української ППО. В інтерв’ю CNN Зеленський заявив, що Україні потрібно 5% наявних у США ракет PAC-3, щоб пережити зиму. За його словами, цього року перехоплювачів у 2,5 рази менше, ніж у 2025-му.

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Про проєкт: FREYJA

FREYJA - ініційований Україною проєкт загальноєвропейської системи протиракетної та протибалістичної оборони, що створюється у партнерстві з європейськими державами та оборонними компаніями як більш доступна та масова альтернатива американським комплексам Patriot.

Основою майбутньої системи є українська ракета-перехоплювач FP-7.x, яку розробляє українська оборонна компанія Fire Point. Проєкт передбачає інтеграцію української ракети з європейськими технологіями, зокрема німецькими радіолокаційними системами та норвезькими технологіями наведення.

Мета: перехоплення ворожих балістичних та гіперзвукових ракет (у тому числі "Іскандер", "Кинжал" та "Циркон") за допомогою принципу кінетичного удару (hit-to-kill).

Орієнтовна вартість однієї ракети - близько 700 000 доларів.

Технічна інтеграція та випробування окремих компонентів ведуться активно, перші практичні випробування системи заплановані на кінець 2026 року.

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