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РФ цинічно обстріляла ринок, коли там було багато людей: є загибла та важкопоранені

Інна Ковенько
11 листопада 2026, 13:01
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Російські окупанти завдали удару по центральній частині міста, обравши ціллю людний ринок.
Росія посеред дня вдарила по ринку в Чорноморську
Росія посеред дня вдарила по ринку в Чорноморську / Колаж: Главред, фото: скриншот, Суспільне

Головне:

  • Росія вдарила по ринку в центрі Чорноморська посеред дня
  • Одна людина загинула, ще 11 дістали поранення
  • Двоє постраждалих перебувають у важкому стані

Вдень, 11 листопада, російські війська завдали удару по ринку в центральній частині Чорноморська Одеської області. На момент атаки там перебувало багато людей. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог завдав підступного удару по ринку у центральній частині Чорноморська. Місце, де у цей час завжди людно", - зазначили в ОВА.

відео дня

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. За словами очільника ОВА, двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя.

Також внаслідок російської атаки пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі.

На місці удару працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється.

ОНОВЛЕНО 13:09. Кількість постраждалих унаслідок російського удару по ринку в Чорноморську зросла до 11 людей. Одна людина загинула.

Як повідомив Олег Кіпер, дев’ятьох постраждалих госпіталізували. Стан чотирьох із них лікарі оцінюють як важкий. Медики борються за їхні життя.

Ще одній людині надали медичну допомогу безпосередньо на місці. Ліквідація наслідків російської атаки триває.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ готує масований удар по Україні

Країна-агресор Росія планує атакувати об’єкти харчової промисловості України. Йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства, що працюють на території країни. Про це повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зокрема, під прицілом можуть опинитися елеваторна та складська інфраструктура, підприємства з виробництва соняшникової та інших рослинних олій, молоко- та маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчової промисловості.

Удари можуть зачепити не лише українських виробників, а й об’єкти іноземного бізнесу. Подібні атаки росіяни вже здійснювали: раніше було пошкоджено об’єкт американської компанії Cargill.

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що російські війська з вечора 10 листопада масовано атакували Житомирську область ударними безпілотниками. Під обстрілами опинилися об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Внаслідок ударів є постраждалі й пошкодження.

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада російська окупаційна армія атакувала Україну авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними БПЛА. Більшу частину повітряних цілей було збито, але є й "прильоти". Є постраждалі.

Внаслідок атаки Кривий Ріг частково залишився без світла. Зафіксовано проблеми з електропостачанням у Черкаській області. Під ударом опинилися також Харків і Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що напередодні чергового етапу мирних переговорів, запланованого на 10–11 листопада, зберігається ризик посилення російських обстрілів української території. Крім того, російські війська продовжують змінювати підхід до проведення повітряних атак. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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