Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Хто може бути причетний до загибелі Кузьми Скрябіна: версія Олега Скрипки

Віталій Кірсанов
11 листопада 2026, 14:45
google news Підпишіться
на нас в Google
Олег Скрипка висловився про загибель Кузьми Скрябіна та назвав можливих причетних.
Олег Скрипка назвав осіб, які, ймовірно, причетні до загибелі Кузьми Скрябіна
Олег Скрипка назвав осіб, які, ймовірно, причетні до загибелі Кузьми Скрябіна / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Що сказав Олег Скрипка:

  • Влада РФ могла бути зацікавлена в усуненні Скрябіна
  • Скрипка поділився спогадами про особисті якості Кузьми

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка не виключив, що за смертельною аварією, в якій загинув український музикант Андрій Кузьменко, могли стояти представники Кремля. На його думку, російська влада могла бути зацікавлена в усуненні лідера гурту "Скрябін" через його громадянську позицію.

Про це артист розповів у інтерв’ю блогерові Василю Тимошенку, відповідаючи на запитання, чи вважає він загибель Кузьми нещасним випадком чи навмисним вбивством.

відео дня

Скрипка зізнався, що не знає всіх обставин трагедії, однак припустив, що до неї могли бути причетні російські спецслужби.

"Я був знайомий, часто перетинався з ним. Я думаю, що це був фатум. Як це сталося - я не знаю. Або його вбили кремлівці. Він загинув, це справді була трагедія, і кремлівці використали цей феномен - він був борцем проти бандерівської влади, і це спрацювало в інший бік. Тобто люди сприйняли його як позитивного героя, як Че Гевару, бо люди потребували такого образу", - заявив музикант.

При цьому Скрипка не навів доказів можливої причетності Кремля до загибелі Кузьми. Він звернув увагу на активну громадянську позицію артиста та його готовність відкрито говорити про те, що відбувається в Україні. На думку виконавця, така позиція могла викликати невдоволення певних сил.

Окремо Скрипка поділився спогадами про особисті якості Кузьми. Він охарактеризував його як відкриту, чуйну і дуже комунікабельну людину, яка легко знаходила спільну мову з найрізноманітнішими людьми.

"Він був дуже емпатичним і комунікабельним. У нього була здатність знайти спільну мову з будь-якою людиною. І він був абсолютно не егоїстичним, дружив з багатьма: і з музикантами, і з олігархами", - розповів лідер гурту "Воплі Видоплясова".

Як загинув Кузьма Скрябін

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Дніпропетровській області. Музикант повертався з Кривого Рогу, де напередодні виступив на концерті з нагоди 25-річчя гурту "Скрябін". Його автомобіль зіткнувся з молоковозом. Отримані травми виявилися смертельними.

Згідно з офіційною версією, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Серед обставин аварії також називали складні погодні умови.

Однак родичі Кузьми згодом неодноразово висловлювали сумніви щодо обставин його загибелі. Зокрема, мати музиканта Ольга Кузьменко не вірила, що трагедія була випадковістю. Вона звертала увагу на можливі технічні несправності автомобіля та згадувала інцидент у 2014 році, коли під час руху у машини відлетіло колесо.

Батько артиста Віктор Кузьменко також ставив під сумнів окремі обставини аварії.

Водночас припущення Олега Скрипки про можливу причетність представників Кремля залишається особистою версією музиканта. Сумніви родичів і публічні заяви артиста не є доказом умисного вбивства. Офіційно загибель Кузьми Скрябіна кваліфікується як наслідок ДТП.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше "Главред" повідомляв, що продюсер і шоумен Потап вирішив публічно заступитися за свою дружину Настю Каменських в Instagram на тлі гучного скандалу. Колись популярний артист спробував пояснити її слова невдалим монтажем і характером дружини.

Також Наталія Могилевська здивувала фанатів кадрами з багажника машини після виснажливих зйомок у шоу "Голос країни". Співачка зізналася, що після трьох діб роботи та суворої аскези настільки втомилася, що команда зробила для неї імпровізовану лежанку, щоб доїхати додому.

Читайте також:

Про особу: Олег Скрипка

Олег Скрипка - український рок-музикант-мультиінструменталіст і громадський діяч, актор, вокаліст, автор пісень, лідер гурту "Воплі Відоплясова". Заслужений артист України.

За даними Вікіпедії, артист народився в місті Ходжент у Таджикистані в родині українських переселенців (батько - лікар, мама - вихователька дитячого садка). Прожив у середньоазіатській республіці майже вісім років. У 1972 році родина переїхала до Кіровська Мурманської області. У 1986 році закінчив Київський політехнічний інститут.

Скрипка приділяє багато часу популяризації української мови та українського фольклору. Був натхненником фестивалю "Рок-Січ". Придумав і реалізував серйозний культурний проєкт - етнофестиваль "Країна мрій". Веде активну боротьбу з аудіопіратством.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес Олег Скрипка Скрябин Андрій Кузьменко Кузьма. Скрябін новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ може запустити десятки ракет впродовж 48 годин - які регіони під загрозою

РФ може запустити десятки ракет впродовж 48 годин - які регіони під загрозою

18:43Війна
"Переговори були непростими": Буданов розповів, чого домоглася Україна

"Переговори були непростими": Буданов розповів, чого домоглася Україна

18:26Політика
У Путіна зробили заяву про обмін територіями з Україною і виставили ультиматум

У Путіна зробили заяву про обмін територіями з Україною і виставили ультиматум

18:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
Хто вміє краще за інших підтримувати оточуючих: названо чотири дати народження

Хто вміє краще за інших підтримувати оточуючих: названо чотири дати народження

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з відром попкорну за 51 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з відром попкорну за 51 с

Гроші перестануть бути проблемою: три знаки зодіаку виберуться зі скрути

Гроші перестануть бути проблемою: три знаки зодіаку виберуться зі скрути

Температура підскочить до +22 градусів: коли в Україні різко потеплішає

Температура підскочить до +22 градусів: коли в Україні різко потеплішає

Китайський гороскоп на завтра, 12 листопада: Зміям — обережність, Коням — команда

Китайський гороскоп на завтра, 12 листопада: Зміям — обережність, Коням — команда

Останні новини

18:43

РФ може запустити десятки ракет впродовж 48 годин - які регіони під загрозою

18:34

Щури можуть бути зовсім поруч: 8 ознак появи гризунів у будинку

18:26

"Переговори були непростими": Буданов розповів, чого домоглася Україна

18:10

У Путіна зробили заяву про обмін територіями з Україною і виставили ультиматум

17:51

Особливий шанс у листопаді: чотири знаки зодіаку зможуть змінити своє життя

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
17:48

Прикрашатиме сад навіть у морози: яку рослину варто посадити восени

17:43

Посланці Трампа летять до Путіна з важливим проханням: яку згоду хочуть отримати США

17:43

В Росії б'ють на сполох через втрату одразу трьох екіпажів льотчиків - що сталось

17:27

Вибухи в Омську не стихали кілька годин: під ударом опинився найбільший НПЗ

Реклама
17:22

Вступ України до ЄС можуть відкласти на 10 років: що кажуть дипломати

17:21

Що категорично не можна палити в печі: 9 матеріалів, які становлять небезпеку

17:12

Чому бізнесу бракує людей, поки досвідчені кандидати не можуть знайти роботу

16:58

"П'ятий рік чекаю": Ілона Гвоздьова звернулася до Зеленського через відсутність нагород

16:55

Навіщо водії кладуть котячий наповнювач у багажник: зимовий трюк із користю

16:49

Росія запропонувала країнам НАТО пакти про ненапад: що задумав Кремль

16:41

Деревна зола може замінити одразу кілька засобів - як використати її вдома

16:39

Погода готує різкий поворот: після дощів і мокрого снігу в Україні потеплішає до +20°C

16:34

Зірок "Величного століття" не впізнати: як зараз виглядають Ібрагім та Хатідже

16:31

Як вибрати апельсин, щоб він був солодким і соковитим: прості підказки

16:19

Чому 12 листопада не можна вирушати в далеку подорож: яке церковне свято

Реклама
16:15

Як захистити дерева після опадіння листя: агроном розкрив правильну схему обробки

16:06

Переговори в Абу-Дабі дали перший результат: Зеленський підбив підсумки

15:46

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: курс валют на 12 листопада

15:44

З чим носити пуховик зимою 2027: стилістка показала 5 модних образівВідео

15:36

"Це мій прямий обов'язок": Оксана Білозір готова повернутися в політику

15:33

Дивно, але геніально: чому британці миють посуд у тазику, несподівана відповідьВідео

15:24

Україну хочуть розрізати по Дніпру: який наказ віддав Генштаб РФ та які шанси у ворога

15:23

У кімнаті холодно навіть із закритими вікнами: простий тест допоможе знайти причину

15:15

Чи продовжує РФ вимагати виведення українських військ з Донбасу: що заявив Буданов

14:45

Хто може бути причетний до загибелі Кузьми Скрябіна: версія Олега Скрипки

14:13

"Рятували мене і Ганнусю": лікарі боролися за життя Сумської та її доньки

14:01

Керівник компанії: Уряд будує нову трасу за 10 млрд грн, хоча досі має мільярдні борги перед "Автострадою".

13:59

Переговори в Абу-Дабі завершилися: основні результати та заяви Росії, України та США

13:54

Не лише холодильник: який звичний прилад непомітно витрачає багато електрики

13:45

Україна готується випробувати систему "Фрейя": Зеленський назвав терміни

13:38

Замість освіжувача повітря: 4 кімнатні рослини з приємним запахом

13:31

"Спричинив захворювання": Потап знайшов виправдання кісті Насті Каменських

13:26

Чому батарея залишається холодною: що перевірити перед викликом майстраВідео

13:17

Як правильно зберігати борошно: поширена помилка може зіпсувати всі запаси

13:01

РФ цинічно обстріляла ринок, коли там було багато людей: є загибла та важкопоранені

Реклама
12:59

Не 90 км/год: дослідження назвало економнішу швидкість для авто

12:55

Чому не можна цокатися і в яких випадках це неминуче: правила етикету

12:48

Місто без ліхтарів: у Києві повністю вимикають вуличне освітлення

12:42

Картопля не проростатиме всю зиму: як її зберігають досвідчені господарі

12:41

Україна відкинула новий план США щодо Донбасу: що пропонували Трамп і його посланці

12:39

Чому не можна протирати сидіння унітаза туалетним папером: пояснення японців

12:28

"Жодної клітини сили": Наталія Могилевська голодувала сім днівВідео

12:22

Повернення до правил холодної війни: що Європа готова обговорити з РФ в Абу-Дабі

12:09

RoboЗБІР: Київстар і "Повернись живим" збирають 35 млн грн на наземні роботизовані комплекси для військових

12:05

Хто вміє краще за інших підтримувати оточуючих: названо чотири дати народження

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняПрання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти