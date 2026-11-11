Хто може бути причетний до загибелі Кузьми Скрябіна: версія Олега Скрипки

Олег Скрипка висловився про загибель Кузьми Скрябіна та назвав можливих причетних.

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Олег Скрипка назвав осіб, які, ймовірно, причетні до загибелі Кузьми Скрябіна / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Що сказав Олег Скрипка:

Влада РФ могла бути зацікавлена в усуненні Скрябіна

Скрипка поділився спогадами про особисті якості Кузьми

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка не виключив, що за смертельною аварією, в якій загинув український музикант Андрій Кузьменко, могли стояти представники Кремля. На його думку, російська влада могла бути зацікавлена в усуненні лідера гурту "Скрябін" через його громадянську позицію.

Про це артист розповів у інтерв’ю блогерові Василю Тимошенку, відповідаючи на запитання, чи вважає він загибель Кузьми нещасним випадком чи навмисним вбивством.

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Скрипка зізнався, що не знає всіх обставин трагедії, однак припустив, що до неї могли бути причетні російські спецслужби.

"Я був знайомий, часто перетинався з ним. Я думаю, що це був фатум. Як це сталося - я не знаю. Або його вбили кремлівці. Він загинув, це справді була трагедія, і кремлівці використали цей феномен - він був борцем проти бандерівської влади, і це спрацювало в інший бік. Тобто люди сприйняли його як позитивного героя, як Че Гевару, бо люди потребували такого образу", - заявив музикант.

При цьому Скрипка не навів доказів можливої причетності Кремля до загибелі Кузьми. Він звернув увагу на активну громадянську позицію артиста та його готовність відкрито говорити про те, що відбувається в Україні. На думку виконавця, така позиція могла викликати невдоволення певних сил.

Окремо Скрипка поділився спогадами про особисті якості Кузьми. Він охарактеризував його як відкриту, чуйну і дуже комунікабельну людину, яка легко знаходила спільну мову з найрізноманітнішими людьми.

"Він був дуже емпатичним і комунікабельним. У нього була здатність знайти спільну мову з будь-якою людиною. І він був абсолютно не егоїстичним, дружив з багатьма: і з музикантами, і з олігархами", - розповів лідер гурту "Воплі Видоплясова".

Як загинув Кузьма Скрябін

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Дніпропетровській області. Музикант повертався з Кривого Рогу, де напередодні виступив на концерті з нагоди 25-річчя гурту "Скрябін". Його автомобіль зіткнувся з молоковозом. Отримані травми виявилися смертельними.

Згідно з офіційною версією, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Серед обставин аварії також називали складні погодні умови.

Однак родичі Кузьми згодом неодноразово висловлювали сумніви щодо обставин його загибелі. Зокрема, мати музиканта Ольга Кузьменко не вірила, що трагедія була випадковістю. Вона звертала увагу на можливі технічні несправності автомобіля та згадувала інцидент у 2014 році, коли під час руху у машини відлетіло колесо.

Батько артиста Віктор Кузьменко також ставив під сумнів окремі обставини аварії.

Водночас припущення Олега Скрипки про можливу причетність представників Кремля залишається особистою версією музиканта. Сумніви родичів і публічні заяви артиста не є доказом умисного вбивства. Офіційно загибель Кузьми Скрябіна кваліфікується як наслідок ДТП.

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Про особу: Олег Скрипка Олег Скрипка - український рок-музикант-мультиінструменталіст і громадський діяч, актор, вокаліст, автор пісень, лідер гурту "Воплі Відоплясова". Заслужений артист України. За даними Вікіпедії, артист народився в місті Ходжент у Таджикистані в родині українських переселенців (батько - лікар, мама - вихователька дитячого садка). Прожив у середньоазіатській республіці майже вісім років. У 1972 році родина переїхала до Кіровська Мурманської області. У 1986 році закінчив Київський політехнічний інститут. Скрипка приділяє багато часу популяризації української мови та українського фольклору. Був натхненником фестивалю "Рок-Січ". Придумав і реалізував серйозний культурний проєкт - етнофестиваль "Країна мрій". Веде активну боротьбу з аудіопіратством.

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