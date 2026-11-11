'Спричинив захворювання': Потап знайшов виправдання кісті Насті Каменських

Потап публічно заступився за Настю Каменських.

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Потап про скандал Насті Каменських / колаж: Главред, скріншот із відео

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Потап спробував виправдати скандальне висловлювання Насті Каменських

Які причини захворювання назвав продюсер

Продюсер і шоумен Потап вирішив публічно заступитися за свою дружину Настю Каменських в Instagram на тлі гучного скандалу. Після резонансного інтерв’ю співачки, в якому вона заявила, що через українську мову у неї з’явилася кіста на голосових зв’язках, продюсер спробував пояснити її слова невдалим монтажем та особливостями манери спілкування артистки.

За словами Потапа, громадськість вирвала фразу з контексту, а саму Настю нібито підвели монтаж і звичка швидко говорити, "проковтуючи" слова. Продюсер запевнив, що дружина розповідала не про мовний бар’єр, а про наслідки стресу та війни.

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Потап заступився за Настю Каменських / скрін з відео

"Уся розповідь Насті була зовсім не про те, що у неї через українську мову з’явилася кіста, а психолог попросив перейти на російську. Ні, звичайно! Про таку нісенітницю не йшлося. Її розповідь була значно довшою. Більше того, там був монтаж, а насправді Настя говорила про стресову ситуацію, війну, свої панічні атаки, про те, що відбувалося з її родичами. Саме цей ланцюг подій і спричинив захворювання", - розповів Потап.

Продюсер додав, що Каменських працює з фахівцями, а рекомендація психолога стосувалася загального психологічного стану, а не відмови від державної мови. Крім того, він пояснив манеру спілкування співачки: за його словами, вона думає швидше, ніж говорить, через що зміст її висловлювань може спотворюватися.

Настя Каменських і Потап на інтерв’ю / скрін з відео

"Якщо ми сформуємо думку на основі цієї короткої фрази, то, звичайно, вона здаватиметься поганою. Але коли розумієш, як вона скорочує свою розповідь, любить недомовляти, дуже швидко говорить, а думки в її голові біжать швидше, ніж вона встигає висловити їх словами, перескакує з теми на тему і швидко змінює хід розмови, то стає зрозуміло, чому спотворюється зміст", - зазначив артист.

Настя Каменських - скандал

Хвиля критики та мемів піднялася після інтерв’ю Каменських російській журналістці Катерині Гордєєвій. У розмові співачка заявила, що близько півроку після початку повномасштабного вторгнення спілкувалася виключно українською мовою. За її словами, на тлі стресу та "неприйняття" організмом у неї нібито утворилася кіста на голосових зв’язках.

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Про особу: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім’я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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