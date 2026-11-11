Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Лайфхаки

Чому батарея залишається холодною: що перевірити перед викликом майстра

Віталій Кірсанов
11 листопада 2026, 13:26
google news Підпишіться
на нас в Google
Радіатор не нагрівається, хоча опалення увімкнено: проста перевірка може вирішити проблему.
Чому акумулятор залишається холодним: що перевірити перед тим, як викликати майстра
Чому акумулятор залишається холодним: що перевірити перед тим, як викликати майстра / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як зняти термостатичну головку радіатора
  • Як вивільнити застряглий металевий штифт
  • У яких випадках без майстра не обійтися

Навіть якщо встановити термостат на максимальну позначку, один із радіаторів може залишатися холодним, тоді як решта справно обігрівають приміщення. Однак не завжди причина криється у серйозній поломці. Іноді проблема полягає в невеликому металевому штифті всередині термостатичного клапана, який відповідає за подачу гарячої води. Якщо він заклинив, радіатор не нагріватиметься. У деяких випадках усунути несправність можна самостійно, обережно розворушивши механізм. Про це пише Hovege.

Про це варто пам’ятати, перш ніж звертатися до фахівця: перевірка термостатичного клапана може допомогти швидко відновити роботу опалювального приладу.

відео дня

Термостатична головка регулює надходження теплоносія в радіатор залежно від температури повітря в кімнаті. Для цього вона впливає на невеликий металевий штифт: при натисканні клапан поступово закривається, а при відпусканні пружинний механізм повертає його у відкрите положення.

Однак після літньої перерви в роботі опалення шток іноді застрягає. Якщо це відбувається у закритому положенні, гаряча вода перестає надходити в радіатор, навіть коли термостат встановлений на максимальну позначку - п’ять. У нормальному стані металевий штифт повинен вільно переміщатися приблизно на 2–3 міліметри й самостійно повертатися назад після натискання.

Чому батарея залишається холодною: що перевірити перед викликом майстра
Інфографіка: Главред

Як зняти термостатичну головку радіатора

Перед початком роботи дочекайтеся, поки радіатор охолоне до безпечної температури. Потім поверніть термостат на максимальне значення - позначку п’ять.

Спосіб зняття головки залежить від конструкції конкретної моделі. У традиційних варіантах необхідно ослабити ребристе кріпильне кільце біля основи, повернув його проти годинникової стрілки. Після цього термостатичну головку можна обережно зняти.

В інших моделях можуть використовуватися засувки, спеціальні фіксатори або гвинти під шестигранний ключ. Якщо конструкція кріплення викликає питання, краще попередньо ознайомитися з інструкцією виробника.

Як звільнити застряглий металевий штифт

Після зняття термостатичної головки стане видно невеликий металевий виступ. Це шток клапана, який і необхідно перевірити.

Акуратно натисніть на нього плоским кінцем шестигранного ключа або іншим гладким тупим предметом, а потім відпустіть. Справний механізм повинен самостійно повернути штифт у початкове положення завдяки внутрішній пружині.

Якщо шток вільно переміщується, кілька разів повторіть цю дію. Коли він застряг, можна обережно постукати по бічній частині металевого корпусу клапана і знову спробувати натиснути на штифт.

При цьому важливо дотримуватися обережності: не можна бити безпосередньо по металевому виступу, піддягати його гострими предметами або намагатися витягнути плоскогубцями. Не рекомендується також використовувати WD-40 та інші мастильні засоби без відповідних вказівок виробника.

Якщо штифт не піддається легкому натисканню або не повертається у вихідне положення, не намагайтеся звільнити його силою - краще звернутися до фахівця.

Коли радіатор знову почне нагріватися

Якщо шток почав вільно рухатися, перевірте клапан на наявність протікань і встановіть термостатичну головку назад. Після цього виставте максимальну температуру та поспостерігайте за роботою радіатора.

Якщо причиною проблеми дійсно було заклинювання клапана, після відновлення його рухливості подача теплоносія відновиться, і радіатор поступово почне нагріватися.

Однак якщо ситуація не змінилася, причину слід шукати в іншому місці. Наприклад, якщо радіатор залишається холодним зверху й видає булькаючі звуки, це може вказувати на скупчення повітря в системі. Серед інших можливих причин - перекритий зворотний клапан або порушення циркуляції теплоносія. При цьому невелика різниця температур між верхньою та нижньою частинами радіатора сама по собі не обов’язково свідчить про несправність.

Як підготувати батареї до опалювального сезону
Як підготувати батареї до опалювального сезону / Інфографіка: Главред

У яких випадках без майстра не обійтися

Якщо металевий шток не вдається звільнити, він пошкоджений або з клапана підтікає вода, самостійний ремонт краще припинити. Фахівець також знадобиться, якщо механізм працює справно, але радіатор все одно не нагрівається.

Отже, якщо один радіатор залишається холодним при працюючому опаленні, не варто одразу припускати серйозну поломку. Іноді достатньо перевірити невеликий металевий штифт термостатичного клапана, щоб виявити й усунути причину проблеми.

Щоб знизити ймовірність повторного заклинювання, після закінчення опалювального сезону рекомендується залишати механічний термостат на максимальній позначці (зазвичай п’ять). У такому положенні клапан залишається повністю відкритим.

Що робити, якщо батарея погано гріє – відео:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, фахівці радили не вимикати опалення на ніч, а замість цього знижувати температуру для економії та комфорту. Зниження температури вночі може скоротити витрати та запобігти утворенню конденсату.

Фахівці з домашнього господарства порадили заходи для прискорення сушіння білизни в холодну пору року без використання сушильної машини. Вони рекомендують проводити додаткове інтенсивне віджимання після основного прання для зменшення вологості тканини.

Читайте також:

Про джерело: Hovege

Hovege.hu (Hóvége) - це популярний угорський інформаційний портал і сервіс корисних порад, назва якого буквально перекладається як "кінець місяця". Головна мета проєкту - допомогти людям, які стикаються з фінансовими або побутовими труднощами наприкінці місяця через обмежений бюджет.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
опалення лайфхак
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи продовжує РФ вимагати виведення українських військ з Донбасу: що заявив Буданов

Чи продовжує РФ вимагати виведення українських військ з Донбасу: що заявив Буданов

15:15Війна
Переговори в Абу-Дабі завершилися: основні результати та заяви Росії, України та США

Переговори в Абу-Дабі завершилися: основні результати та заяви Росії, України та США

13:59Аналітика
РФ цинічно обстріляла ринок, коли там було багато людей: є загибла та важкопоранені

РФ цинічно обстріляла ринок, коли там було багато людей: є загибла та важкопоранені

13:01Україна
Реклама

Популярне

Більше
Горбунов розповів про ще одну дитину з Осадчою

Горбунов розповів про ще одну дитину з Осадчою

Скільки часу має кваситися капуста: названо терміни для різної температури

Скільки часу має кваситися капуста: названо терміни для різної температури

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з відром попкорну за 51 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з відром попкорну за 51 с

Хто вміє краще за інших підтримувати оточуючих: названо чотири дати народження

Хто вміє краще за інших підтримувати оточуючих: названо чотири дати народження

Модні шапки на зиму 2027: як стильно утеплитись у холодну пору

Модні шапки на зиму 2027: як стильно утеплитись у холодну пору

Останні новини

15:15

Чи продовжує РФ вимагати виведення українських військ з Донбасу: що заявив Буданов

14:45

Хто може бути причетний до загибелі Кузьми Скрябіна: версія Олега Скрипки

14:13

"Рятували мене і Ганнусю": лікарі боролися за життя Сумської та її доньки

14:01

Уряд повинен витрачати гроші на захист енергетичних об’єктів, а не на незрозумілі будівництва – Максим Шкіль

13:59

Переговори в Абу-Дабі завершилися: основні результати та заяви Росії, України та США

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
13:54

Не лише холодильник: який звичний прилад непомітно витрачає багато електрики

13:45

Україна готується випробувати систему "Фрейя": Зеленський назвав терміни

13:38

Замість освіжувача повітря: 4 кімнатні рослини з приємним запахом

13:31

"Спричинив захворювання": Потап знайшов виправдання кісті Насті Каменських

Реклама
13:26

Чому батарея залишається холодною: що перевірити перед викликом майстраВідео

13:17

Як правильно зберігати борошно: поширена помилка може зіпсувати всі запаси

13:01

РФ цинічно обстріляла ринок, коли там було багато людей: є загибла та важкопоранені

12:59

Не 90 км/год: дослідження назвало економнішу швидкість для авто

12:55

Чому не можна цокатися і в яких випадках це неминуче: правила етикету

12:48

Місто без ліхтарів: у Києві повністю вимикають вуличне освітлення

12:42

Картопля не проростатиме всю зиму: як її зберігають досвідчені господарі

12:41

Україна відкинула новий план США щодо Донбасу: що пропонували Трамп і його посланці

12:39

Чому не можна протирати сидіння унітаза туалетним папером: пояснення японців

12:28

"Жодної клітини сили": Наталія Могилевська голодувала сім днівВідео

12:22

Повернення до правил холодної війни: що Європа готова обговорити з РФ в Абу-Дабі

Реклама
12:09

RoboЗБІР: Київстар і "Повернись живим" збирають 35 млн грн на наземні роботизовані комплекси для військових

12:05

Хто вміє краще за інших підтримувати оточуючих: названо чотири дати народження

11:45

Китайський гороскоп на завтра, 12 листопада: Зміям — обережність, Коням — команда

11:36

"77 — енергія життя": Михайло Поплавський презентував понад 60 авторських книг та електронну бібліотеку актуально

11:18

РФ атакувала енергетику у восьми областях: які регіони залишилися без світла

11:15

Армія РФ просунулася біля ключового міста: що відбувається на фронті

11:11

Грошове дерево скидає листя: що не можна робити з рослиною у листопаді

10:52

Кросівки adidas: рухайтеся на максимум! новини компанії

10:46

Як ввічливо скасувати плани в останню хвилину: головні правила етикетуВідео

10:43

Зірка "Парочки слідчих" дізналася про невиліковну хворобу після ролі

10:36

Це епоха нового "лівого" повороту: Ейдман — про перспективи ЄвропиПогляд

10:34

Заміокулькас випустить багато нових пагонів: куди потрібно поставити горщик

10:25

Як зробити стильну домашню теплицю: несподіваний лайфхак зі старим сервантом

10:18

Буданов зустрівся в Абу-Дабі з організатором замаху на себе – Le Monde

09:52

"Маленька біла труна": чоловік Федишин назвав лікарів, причетних до втрати доньки

09:51

Застарілий жир зникне без довгого тертя: чим відмити плиту без дорогої хімії

09:32

Путін повертається до ультиматумів 2021 року: в ISW оцінили цілі РФ на переговорах

09:27

Росіяни масовано вдарили по Житомирщині: є поранені та численні руйнування

09:02

Тріснуть від першого морозу: які вазони заборонено залишати надворі взимкуВідео

08:45

Одяг висохне в рази швидше: допоможе простий трюк із пляшкою

Реклама
08:25

РФ вдарила по Кривому Рогу, Харкову та Запоріжжю: люди без світла, є постраждаліФото

08:16

Росія планує розгорнути 20 баз для запуску дронів: до чого готуються окупанти

07:27

Удари дронів вибили 30% нафтопереробки РФ - Reuters

06:56

Дрони атакували один із найбільших портів РФ на Балтиці: пожежу видно з Естонії

05:47

Гороскоп на завтра, 12 листопада: Тельцям - святкування, Водоліям - пастка

05:02

Більшість неправильно використовує нижню полицю холодильника: що там має бути

04:33

Чи потрібно дарувати подарунок у відповідь: як вчинити, щоб не зганьбитися

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з відром попкорну за 51 с

03:33

Одна морозна ніч може обернутися проблемою: що не можна залишати в авто

02:30

Гроші перестануть бути проблемою: три знаки зодіаку виберуться зі скрути

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти