Чому батарея залишається холодною: що перевірити перед викликом майстра

Радіатор не нагрівається, хоча опалення увімкнено: проста перевірка може вирішити проблему.

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Чому акумулятор залишається холодним: що перевірити перед тим, як викликати майстра / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Як зняти термостатичну головку радіатора

Як вивільнити застряглий металевий штифт

У яких випадках без майстра не обійтися

Навіть якщо встановити термостат на максимальну позначку, один із радіаторів може залишатися холодним, тоді як решта справно обігрівають приміщення. Однак не завжди причина криється у серйозній поломці. Іноді проблема полягає в невеликому металевому штифті всередині термостатичного клапана, який відповідає за подачу гарячої води. Якщо він заклинив, радіатор не нагріватиметься. У деяких випадках усунути несправність можна самостійно, обережно розворушивши механізм. Про це пише Hovege.

Про це варто пам’ятати, перш ніж звертатися до фахівця: перевірка термостатичного клапана може допомогти швидко відновити роботу опалювального приладу.

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Термостатична головка регулює надходження теплоносія в радіатор залежно від температури повітря в кімнаті. Для цього вона впливає на невеликий металевий штифт: при натисканні клапан поступово закривається, а при відпусканні пружинний механізм повертає його у відкрите положення.

Однак після літньої перерви в роботі опалення шток іноді застрягає. Якщо це відбувається у закритому положенні, гаряча вода перестає надходити в радіатор, навіть коли термостат встановлений на максимальну позначку - п’ять. У нормальному стані металевий штифт повинен вільно переміщатися приблизно на 2–3 міліметри й самостійно повертатися назад після натискання.

Інфографіка: Главред

Як зняти термостатичну головку радіатора

Перед початком роботи дочекайтеся, поки радіатор охолоне до безпечної температури. Потім поверніть термостат на максимальне значення - позначку п’ять.

Спосіб зняття головки залежить від конструкції конкретної моделі. У традиційних варіантах необхідно ослабити ребристе кріпильне кільце біля основи, повернув його проти годинникової стрілки. Після цього термостатичну головку можна обережно зняти.

В інших моделях можуть використовуватися засувки, спеціальні фіксатори або гвинти під шестигранний ключ. Якщо конструкція кріплення викликає питання, краще попередньо ознайомитися з інструкцією виробника.

Як звільнити застряглий металевий штифт

Після зняття термостатичної головки стане видно невеликий металевий виступ. Це шток клапана, який і необхідно перевірити.

Акуратно натисніть на нього плоским кінцем шестигранного ключа або іншим гладким тупим предметом, а потім відпустіть. Справний механізм повинен самостійно повернути штифт у початкове положення завдяки внутрішній пружині.

Якщо шток вільно переміщується, кілька разів повторіть цю дію. Коли він застряг, можна обережно постукати по бічній частині металевого корпусу клапана і знову спробувати натиснути на штифт.

При цьому важливо дотримуватися обережності: не можна бити безпосередньо по металевому виступу, піддягати його гострими предметами або намагатися витягнути плоскогубцями. Не рекомендується також використовувати WD-40 та інші мастильні засоби без відповідних вказівок виробника.

Якщо штифт не піддається легкому натисканню або не повертається у вихідне положення, не намагайтеся звільнити його силою - краще звернутися до фахівця.

Коли радіатор знову почне нагріватися

Якщо шток почав вільно рухатися, перевірте клапан на наявність протікань і встановіть термостатичну головку назад. Після цього виставте максимальну температуру та поспостерігайте за роботою радіатора.

Якщо причиною проблеми дійсно було заклинювання клапана, після відновлення його рухливості подача теплоносія відновиться, і радіатор поступово почне нагріватися.

Однак якщо ситуація не змінилася, причину слід шукати в іншому місці. Наприклад, якщо радіатор залишається холодним зверху й видає булькаючі звуки, це може вказувати на скупчення повітря в системі. Серед інших можливих причин - перекритий зворотний клапан або порушення циркуляції теплоносія. При цьому невелика різниця температур між верхньою та нижньою частинами радіатора сама по собі не обов’язково свідчить про несправність.

Як підготувати батареї до опалювального сезону / Інфографіка: Главред

У яких випадках без майстра не обійтися

Якщо металевий шток не вдається звільнити, він пошкоджений або з клапана підтікає вода, самостійний ремонт краще припинити. Фахівець також знадобиться, якщо механізм працює справно, але радіатор все одно не нагрівається.

Отже, якщо один радіатор залишається холодним при працюючому опаленні, не варто одразу припускати серйозну поломку. Іноді достатньо перевірити невеликий металевий штифт термостатичного клапана, щоб виявити й усунути причину проблеми.

Щоб знизити ймовірність повторного заклинювання, після закінчення опалювального сезону рекомендується залишати механічний термостат на максимальній позначці (зазвичай п’ять). У такому положенні клапан залишається повністю відкритим.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, фахівці радили не вимикати опалення на ніч, а замість цього знижувати температуру для економії та комфорту. Зниження температури вночі може скоротити витрати та запобігти утворенню конденсату.

Фахівці з домашнього господарства порадили заходи для прискорення сушіння білизни в холодну пору року без використання сушильної машини. Вони рекомендують проводити додаткове інтенсивне віджимання після основного прання для зменшення вологості тканини.

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