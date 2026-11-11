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Місто без ліхтарів: у Києві повністю вимикають вуличне освітлення

Віталій Кірсанов
11 листопада 2026, 12:48
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Світло залишатимуть лише там, де від електромереж живляться засоби оповіщення, і лише до 22:00.
Місто без ліхтарів: у Києві повністю вимикають вуличне освітлення
У Києві вимикають вуличне освітлення / Колаж: Главред, фото: flickr

Коротко:

  • Київ тимчасово залишається без вуличного освітлення
  • Рішення ухвалили в КМДА через дефіцит електроенергії
  • Виняток - шафи, від яких живляться засоби оповіщення

У Києві тимчасово повністю вимикають зовнішнє освітлення: ліхтарі на вулицях та об’єктах благоустрою не працюватимуть через дефіцит електроенергії, який виник після атак країни-агресора РФ на енергетику. Таке рішення ухвалили в столичній адміністрації.

Про це повідомили в КП "Київмісьосвітло" у Facebook. На підприємстві пояснили, чому місту знадобився такий захід.

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"З метою забезпечення пріоритетного електропостачання важливих об’єктів міста керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА прийнято рішення про тимчасове повне вимкнення зовнішнього освітлення столиці", - йдеться в повідомленні.

Коли освітлення відновлять, комунальники поки що не уточнили. Терміни дії обмеження в повідомленні не вказані.

Де в Києві ліхтарі все ж таки горітимуть?

Комунальники уточнили, що зробили виняток для шаф зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення.

"У таких випадках освітлення вмикатиметься лише за наявності електроенергії - з моменту її відновлення і до 22:00", - зазначили в "Київміськсвітлі".

На підприємстві також підкреслили, що відповідають лише за освітлення об’єктів благоустрою, які перебувають у комунальній власності Києва. Житлові будинки та критичну інфраструктуру "Київмісьосвіт" електроенергією не забезпечує, а його робота безпосередньо залежить від можливостей ДТЕК "Київські електромережі".

Як водіям і пішоходам поводитися на темних вулицях?

Через відсутність освітлення у вечірній та нічний час комунальники звернулися до учасників дорожнього руху з порадами:

  • водіям - дотримуватися швидкісного режиму, збільшувати безпечну дистанцію та бути особливо уважними біля пішохідних переходів;
  • пішоходам - використовувати світловідбиваючі елементи (флікери) на одязі та рюкзаках, а також підсвічувати шлях ліхтариками або смартфонами.

У "Київміссвітлі" закликали містян до взаємної поваги.

"Безпека на дорогах залежить від уважності кожного. Бережіть себе та інших!" - підсумували на підприємстві.

Якщо вдома немає світла, кияни можуть зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом у Пунктах незламності. Їхні адреси можна знайти на офіційному державному сайті.

Чому Київ такий вразливий до дефіциту електроенергії?

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв’ю "Главреду" зазначав, що окупанти намагаються відрізати від енергосистеми великі енергодефіцитні міста, у яких немає достатньої власної генерації.

"Щодо Києва зараз реалізується саме такий сценарій. Минулого року ми втратили значну частину генерації, а нових об’єктів побудували не так багато. Ми маємо дефіцит і залежимо від поставок електроенергії з об’єднаної енергосистеми. Росіяни намагаються зруйнувати ці зв’язки Києва з енергосистемою, щоб створити якомога більше проблем", - пояснив експерт.

За його прогнозом, після столиці ворог може переключитися на інші великі міста.

"Можна припустити, що якщо, на їхню думку, вони "впораються" з Києвом, то переключаться на інші міста - Одесу, Чернігів, Суми чи Харків. Адже ми розуміємо, що все, що раніше летіло по об’єктах усієї або принаймні половини країни, зараз летить у Київ", - додав Прокіп.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв у коментарі УНІАН звернув увагу, що проблема столиці полягає не лише в обсягах електроенергії, а й у її розподілі всередині міста.

"Біда в тому, що є електроенергія, яку можна передати до Києва, але фактично розподілити по Києву неможливо. Кожен окремий мікрорайон у Києві фактично живиться від окремої підстанції", - пояснив він.

Відключення світла в Україні - новини

Як повідомляв Главред, країна-агресор атакувала енергетику України. Через удари по енергосистемі частково без світла залишилися споживачі у восьми областях. Найскладніша ситуація була на Київщині, Дніпропетровщині та в Одесі.

Енергетики також попереджали про нові обмеження. В "Укренерго" повідомляли, що 11 листопада діятимуть відключення від 1,5 до 4 черг. Обмеження стосувалися всіх категорій споживачів.

Напередодні українців попереджали й про обмеження на 10 листопада. Для всіх категорій споживачів тоді запланували погодинні відключення світла. Мер Києва Віталій Кличко тоді ж оцінив підготовку столиці до зими на тлі посилення обстрілів.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Київська міська державна адміністрація - місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА та Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а звільнені приміщення здати в оренду. Це має скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну скарбницю, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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