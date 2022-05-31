У контрнаступ потрібно йти поступово: що для цього необхідно - експерт

У контрнаступ потрібно йти поступово / Макс Левін

Українська влада і військові працюють над тим, щоб найближчим часом наші захисники пішли в контрнаступ і вибили з країни всі ворожі війська. Для цього можна використовувати кілька підходів. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко під час телемарафону на телеканалі Freeдом.

Він зазначає, що реалізувати масштабний і агресивний контрнаступ відразу по всій лінії фронту поки неможливо.

"У нас, нагадаю, тільки 500 км на сході – лінія фронту, де йдуть напружені бої, а ще й південь України, очевидно, зараз такий підхід реалізувати вкрай важко. Є другий варіант: незважаючи на жертви, втрати, кидати нові підрозділи в контратаки. Так воює Росія. Це не український підхід", - сказав Олександр Мусієнко.

Більш ефективним і реальним для ЗСУ, на думку експерта, є поступовий і акуратний контрнаступ. Такі дії допоможуть уберегти життя багатьох солдатів.

"Переходити в контратаки необхідно поступово, обережно, за тими напрямками, де надається можливість, враховуючи можливі втрати, для того, щоб їх мінімізувати, а також для того, щоб зберегти більше життів особового складу. І, звичайно, проводити будь-які наступальні дії таким чином, щоб це, як тільки можливо, було безпечно для мирного населення", — додав експерт.

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Мусієнко звернув увагу на те, що саме акуратні контрнаступи проводять наші захисники в Харківській та Херсонській областях.

В першу чергу українська сторона намагається домогтися перемоги, проте не ризикуючи всіма людьми. Метою ЗСУ є зробити так, щоб рашисти не могли володіти позиціями, які будуть більш вигідні по відношенню до українських сил.

"Вони відтісняються з цих позицій, і вже позиції, більш вигідні з військової точки зору (висоти або по зеленій зоні), займають вже українські підрозділи, що дозволяє більш ефективно проводити оборону і стримування військ РФ, а також створює певні плацдарми для подальших контратак", — сказав Мусієнко.

Експерт також акцентував увагу на тому, що українські військові потребують реактивних системах залпового вогню, а їх відсутність тільки посилює наші позиції.

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Коли може початися контрнаступ

Нагадаємо, українські війська можуть піти у контрнаступ на південь одразу після того, як накопичать достатньо сил. Очікується, що тоді російські війська втратять свій наступальний потенціал та виснажаться.

Радник Банкової Олексій Арестович раніше зробив прогноз про те, що армія України може піти в контрнаступ на позиції військ РФ орієнтовно в середині літа, коли надійдуть достатні обсяги озброєнь від Заходу. Постачання зброї в потрібній кількості очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія Росії в наступному місяці не зможе проводити наступальні операції, оскільки у неї нема достатніх резервів. ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від постачань озброєнь із Заходу.

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