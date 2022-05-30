Час дуже небезпечний ворог України у війні з Росією - Blooomberg / колаж фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Чим довше західні союзники затягують з передачею ЗСУ важкого озброєння, тим важче офіційному Києву буде вигнати російські війська з українських територій, які ті тимчасово захопили. Про це повідомляє новинне агентство Bloomberg з посиланням на аналітиків.

Як кажуть ті, чим більше часу проходить, тим сильніше російська присутність на сході України стає доконаним фактором. І вигнати звідси окупантів буде досить важко. Адже Кремль вже намагається русифікувати деякі регіони - вводячи російські телефонні коди і обіцяє видати населенню російські паспорти. Хоча завоювати уми і серця українців на захоплених територіях їй все ж не вдається.

"Чим довше Європа буде сперечатися про нафтове ембарго, не кажучи вже про заборону імпорту російського газу, тим більше Україна ризикує зникнути з глобальних радарів. Зброя все ще надходить, але не в такому темпі, як Україні хотілося б. Крім того, в поставках немає наступальних систем, які їй потрібні. Примітно, що українські чиновники в своїх щоденних відео і повідомленнях в соціальних мережах закликають знову і знову: не забувайте про нас", ‒ пишуть журналісти Bloomberg.

З часом, кажуть експерти, ставатиме все більше закликів до України почати переговори з Володимиром Путіним і навіть поступитися територією заради миру (навіть якщо він буде тимчасовим). Вже зараз є ознаки того, що Франція і Німеччина намагаються тиснути на президента Володимира Зеленського ‒ з метою активніше домагатися режиму припинення вогню.

І це незважаючи на те, що країни Східної Європи і Великобританія, а також США відзначають, що потрібно зосередитися на тому, щоб допомогти Україні оборонятися. Багато хто стверджує, що перемир'я зараз дасть військам Путіна час і можливість перегрупуватися і повернутися знову.

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Нагадаємо, раніше агентство Blooomberg з посиланням на своїх співрозмовників повідомляло про те, що Путін збирається продовжувати воювати проти України. І навіть незважаючи на той факт, що Москві довелося змінити план зі швидкої до виснажливої битви за Донбас на сході української держави.

Є інформація, що рішення піти війною проти української держави прийняла "жменька яструбів" – міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов і секретар Радбезу РФ Микола Патрушев під керівництвом Путіна.

За логікою російського диктатора, він не міг піти на меншу агресію - для того, щоб не показати РФ вразливою і слабкою перед обличчям так званої "загрози" з боку США і країн-союзників Вашингтона.

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