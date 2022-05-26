ЗСУ звільнять південь України, як тільки будуть сили, а РФ втратить атакуючий потенціал - Подоляк

Україна працює над тим, щоб отримати зброю для звільнення своїх територій - Подоляк / Колаж Посольство США в Україні, Офіс президента

Київ сьогодні працює над тим, щоб Україна отримала достатню кількість озброєння для звільнення тимчасово захоплених Росією територій. Українська армія діє з метою стримування наступу ворожих військ на сході країни, Москва кидає в бій всі сили, які у неї є. Коли ЗСУ накопичать достатньо сил, а окупаційні війська втратять наступальний потенціал, відбудеться звільнення південних областей. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що наразі на захопленому півдні України російські окупанти намагаються створити міф, нібито українська держава їх залишила, а так званий "русский мир" прийшов надовго. Загарбники проводять психологічну операцію.

читайте такожБлокпост розбито, ворога відкинуто: ЗСУ знищили окупантів на трасі Бахмут - Лисичанськ"Росія дуже активно намагається сформувати у жителів півдня думку, що Україна їх залишила, а "русский мир" прийшов надовго. Повна маячня. Маємо класичну російську психологічну операцію: викликати почуття смути і великої образи кинутих, а потім конвертувати це в гнів ображених", - зазначив Подоляк.

Також він додав, що Україна проводить роботу по всіх фронтах – уряд шукає можливості для отримання потрібної кількості озброєнь для деокупації територій. Дії ЗСУ спрямовані на стримування наступу ворога на сході, у той час, коли Москва продовжує кидати на поле бою всі свої сили.

За словами чиновника, коли війська РФ втратять здатність до наступу, а армія України накопичить достатньо сил, ЗСУ звільнять захоплені окупантами українські території на півдні.

"Як тільки Росія виснажиться і втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил - південь нашої країни буде обов'язково звільнено", - підкреслив Михайло Подоляк.

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Контрнаступ армії України

Радник Банкової Олексій Арестович раніше зробив прогноз про те, що армія України може піти в контрнаступ на позиції військ РФ орієнтовно в середині літа, коли надійдуть достатні обсяги озброєнь від Заходу. Постачання зброї в потрібній кількості очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія Росії в наступному місяці не зможе проводити наступальні операції, оскільки у неї нема достатніх резервів. ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від постачань озброєнь із Заходу.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові піти в контрнаступ, однак війська потребують термінових постачань озброєнь. Слід прибрати перевагу окупантів у озброєннях. Сили оборони України в найближчі місяці мають намір звільнити південні і східні регіони.

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