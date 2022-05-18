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Армія України в червні перейде в контрнаступ, якщо Захід надасть достатньо зброї - Жданов

18 травня 2022, 05:50

Війська Росії за декілька днів видихнуться навіть на Ізюмському напрямку, вважає Олег Жданов.

Олег Жданов
У Росії на найближчий місяць немає резервів для проведення наступальної операції - Олег Жданов / Главред

Російські окупаційні війська, які перебувають в Україні, вимоталися. За декілька днів вони видихнуться навіть на Ізюмському напрямку. Ворожі підрозділи на українській території не можуть місяць поспіль вести наступ - потрібно поповнювати резерви, але цього не відбувається. До того ж Збройні сили України їх послабили і контрударом збили наступальний потенціал. Наразі і сили української оборони, і ворожі війська, потребують поповнення резервів, після чого може розпочатися нова фаза активної війни. Перевага буде у тієї сторони, яка діятиме більш оперативно. Якщо Захід надасть достатньо обсягів озброєнь, то до середини-другої половини червня ЗСУ перейдуть в контрнаступ. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що за декілька днів російські війська видихнуться і на Ізюмському напрямку, оскільки немає поповнення резервів, а підрозділи ослаблені. Українські війська збили їх потенціал наступу.

читайте такожАрмія Росії від Херсона до Харкова поступово стала переходити в оборону - Арестович"Мій аналіз свідчить про те, що ще 3-4 дні, і російські війська видихнуться навіть на Ізюмському напрямку. Неможливо місяць поспіль вести наступальні дії, треба поповнювати резерви і заповнювати втрати. А такого поповнення немає. Ті війська, які знаходяться в Україні, виснажені, ми їх сильно пошарпали. Наше командування випередило цю подію (виснаження військ РФ) і контрударом збило наступальний потенціал", - говорить Жданов.

За словами експерта, ЗСУ і війська РФ наразі потребують поповнення резервів. Вже після цього може розпочатися нова фаза активних бойових дій. Перевагу отримає та сторона, яка діятиме більш оперативно. Росія наступати в найближчий місяць не зможе.

"Наразі, як казав міністр оборони Резніков, ми стоїмо на порозі позиційної війни. Потрібна оперативна пауза обом сторонам для перегрупування. І тут виграє той, хто зробить це швидше. У Росії на найближчий місяць точно резервів немає для переходу в наступ, хіба що вони оголять якісь напрямки і почнуть звідти перекидати війська. Але ми ж відразу це помітимо. За оцінками розвідспільноти США, російська армія відстає від графіка на 2-3 тижні. Про це ж говорить і британська розвідка. Їм потрібна пауза близько місяця, щоб зібрати хоч якийсь резерв і заповнити втрати. Нам теж потрібно це зробити. І хто перший це зробить, той і матиме перевагу на момент закінчення цієї оперативної фази", - пояснив експерт.

Також він підкреслив, що активна фаза війни може відновитися до середини-другої половини червня. Тоді сили оборони України можуть перейти до контрнаступу. Але це можливо буде за умови, якщо українські війська отримають достатній обсяг озброєнь від Заходу. Зброя повинна надходити не тільки в рамках ленд-лізу, а й на підставі військової допомоги, узгодженої із Заходом у березні-квітні.

Війна Росії проти України

Країна-агресор РФ у другій половині квітня оголосила про початок, мовляв, другого етапу війни проти України. В рамках наступної фази, як повідомив заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв, Росія збирається окупувати всі райони Донбасу, південні області України і прорубати коридор до захопленого Криму.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що армія України вже в середині червня може піти в масштабний контрнаступ на зайняті військами Росії позиції. За його словами, до кінця травня-початку червня Київ повинен отримати достатні обсяги військової допомоги Заходу. Після цього можуть бути сформовані підрозділи, готові до наступу.

Сили оборони України у Харківській області продовжують проводити успішні тактичні контрнаступальні дії. На півночі регіону, де йде операція, військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони 15 травня доповіли Верховному головнокомандувачу про те, що вони дійшли до ділянки кордону з Росією.

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ЗСУ війська Росії Олег Жданов війна Росії та України
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