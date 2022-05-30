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Бунт у Росгвардії: бійці з Краснодара відмовилися їхати на війну в Україну

30 травня 2022, 16:30

Росгвардійці вже були на війні в Україні в лютому-квітні, а тепер їх намагалися відправити туди повторно.

росгвардия
Бійці Росгвардії відмовилися їхати воювати в Україну / Facebook / rosgvard

У Краснодарському краї РФ кілька бійців Росгвардії відмовилися повторно їхати на війну в Україну. Вони вже подали командуванню відповідні рапорти.

Як пише Кавказ.Реалії. росгвардійці вже були на війні в Україні в лютому-квітні, а тепер їх намагалися відправити туди повторно, повідомило джерело в головному управлінні Федеральних військ Національної гвардії по Краснодарському краю.

Також цю інформацію підтвердив і один з військовослужбовців. За його словами, росгвардійці вкрай незадоволені виплатами, що надійшли за два місяці перебування в Україні, – вони виявилися значно нижчими, ніж розповідають пропагандистські ЗМІ. І це стало однією з причин відмови.

"Якщо за перший місяць заплатили 100 тисяч, то зараз – 50. Командування пояснило це падінням курсу долара - виплата розраховується з близько 50 доларів за день перебування, але проводиться в рублях за російським курсом", - пояснив співрозмовник.

Якщо 10 березня офіційний курс долара в Росії становив 120 рублів, то 26 травня – 56 рублів, чим і пояснюється різниця в розмірі військових виплат.

Він додав, що в його загоні п'ять співробітників подали рапорти про вихід на пенсію – вони були передпенсійного віку. Також йому відомо ще мінімум про п'ять бійців, які подали рапорти про відмову їхати в Україну з інших причин.

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Раніше повідомлялося про те, що представники поліцейського спецзагону ОМОН з Республіки Хакасія відмовилися брати участь у війні проти України.

11 бійців ОМОНу з Хакасії відмовилися брати участь у "спецоперації" в Україні.

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