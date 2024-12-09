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До Києва приїхали конкурент Шольца на виборах і прем'єр Естонії: про що говоритимуть із Зеленським

Віталій Кірсанов
9 грудня 2024, 12:52
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Фрідріх Мерц і Крістен Міхал обговорять із Володимиром Зеленським подальшу підтримку Україні з боку Німеччини та Естонії.
До Києва приїхали конкурент Шольца на виборах і прем'єр Естонії: про що говоритимуть із Зеленським
Крістен Міхал (на фото зліва) і Фрідріх Мерц прибули до Києва/ колаж: Главред, фото: Х Крістена Міхала, DW

Коротко:

  • Другий приїзд Фрідріха Мерца в Україну
  • Коли, за версією Мерца, Путін буде готовий брати участь у переговорах
  • Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії

Вранці в понеділок, 9 грудня, до Києва приїхали кандидат на пост канцлера Німеччини, лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Обидва проведуть зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими топчиновниками.

Як пише Tagesschau, візит Мерца відбувся через тиждень після відвідин України канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Це другий приїзд Мерца в Україну.

відео дня

Мерц після прибуття заявив, що має намір підтвердити свою підтримку України в її боротьбі з Росією, а також "дізнатися поточний стан оборони" в Україні.

"Я приїхав до Києва, щоб запевнити український уряд і народ України в тому, що парламентська група ХДС/ХСС твердо на їхньому боці. Ми хочемо, щоб ця жахлива війна закінчилася якнайшвидше і в Європі було відновлено мир", - заявив він.

Тільки якщо Україна буде сильною, президент Росії Володимир Путін "буде готовий брати участь у переговорах", сказав Мерц. Він також заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Німеччина передасть Україні ракети Таурус?

Як пише Spiegel, центральним питанням у переговорах стане те, чи дасть Мерц президенту Зеленському надію на постачання крилатих ракет великої дальності "Таурус", а також чи зніме обмеження на дальність стрільби для зброї, що поставляється Німеччиною, у разі своєї перемоги на виборах.

Крім того, українську столицю відвідав естонський прем'єр-міністр Крістен Міхал. Про це він написав у соцмережі Х.

"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України - це перемога Європи, США і всього демократичного світу", - написав він. Крістен Міхал анонсував зустріч із президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

До Києва приїхали конкурент Шольца на виборах і прем'єр Естонії: про що говоритимуть із Зеленським

Зустріч Зеленського з іншими політичними лідерами - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 7 грудня в Парижі в Єлисейському палаці відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і новообраного президента США Дональда Трампа.

Пізніше Зеленський розповів перші подробиці зустрічі з Трампом і Макроном. Глава держави назвав зустріч гарною і продуктивною та відзначив рішучий настрій Трампа.

"Ми всі хочемо завершити цю війну якомога швидше і справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", - резюмував Зеленський.

Представники адміністрації обраного президента США Дональда Трампа змінили риторику щодо війни Росії проти України. Вона суттєво відрізняється від того, що було в межах передвиборчої кампанії. Зустріч у Франції - лише початок, сторони продовжать роботу до інавгурації Трампа і може з'явитися новий "хороший формат". Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет, які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту - 500 км.

Базова модель ракети TAURUS оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини - кумулятивний, основний заряд - фугасний, він розміщений у високоміцному корпусі, форму якого оптимізовано для пробивання бетону і важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини - 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерціальна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) і MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період з 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн доларів США.

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