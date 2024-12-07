Почалася тристороння зустріч: Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном у Парижі

Зустріч Трампа, Зеленського та Макрона відбулася в Єлисейському палаці.

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Зеленський зустрівся з Макроном і Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

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Зеленський прибув до Парижа

Розпочалася тристороння зустріч Зеленського з Трампом і Макроном

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. У Парижі вже розпочалася тристороння зустріч із нинішнім президентом Франції Еммануелем Макроном і майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Le Monde.

Зустріч відбулася в Єлисейському палаці.

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Спершу біля Єлисейського палацу зустрілися Дональд Трамп і Еммануель Макрон. Вони позували перед камерами та потиснули один одному руки.

Дивіться відео із зустрічі Макрона і Трампа в Парижі:

Зеленський зустрівся з Макроном і Трампом / фото: скріншот

Пізніше до Єлисейського палацу прибув і сам Володимир Зеленський. Там він зустрівся одразу з Трампом і Макроном.

Дивіться відео із зустрічі Зеленського, Макрона та Трампа в Парижі:

Зеленський зустрівся з Макроном і Трампом / фото: скріншот

Зустріч Зеленського з Трампом - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, 7 грудня президент України Володимир Зеленський може відвідати церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері в Парижі. На події буде присутній новообраний президент США Дональд Трамп, для якого це стане першим закордонним візитом після перемоги на виборах. Також очікується участь близько 40 глав держав та урядів.

Наразі українська делегація на чолі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком перебуває у США. Єрмак відвідав Вашингтон, Нью-Йорк і Флориду, провів зустрічі з командою обраного президента США Дональда Трампа, радником із нацбезпеки Джейкобом Салліваном, сенаторами та конгресменами, на яких обговорив ситуацію на фронті та дії для протидії планам Росії.

Нагадаємо, 27 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Тоді Зеленський представив Трампу свій "план перемоги".

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