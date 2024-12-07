"Мир можливий": Зеленський розказав перші подробиці зустрічі з Трампом і Макроном

Зустріч президентів України, Франції та майбутнього президента США відбулась у Парижі.

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Зеленський зустрівся з Трампом та Макроном у Парижі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський прибув у Париж, де особисто провів зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном та майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Він розповів перші подробиці.

Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Трампом та Макроном була продуктивною. До того ж лідери домовились працювати далі.

"Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі", - зазначив Зеленський. відео дня

Він додав, що під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію в Україні, зокрема, на полі бою. Також обговорювалось питання щодо справедливого миру та завершення війни.

"Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", - підсумував Зеленський.

Дивіться відео про перші подробиці зустрічі Зеленського, Трампа та Макрона:

Зеленський зустрівся з Трампом та Макроном у Парижі / фото: скріншот

У коментарі журналістам Зеленський акцентував на тому, що зустріч була конструктивною.

"Наша позиція - щоб мир був справедливий для всіх нас і щоб не було можливості у Росії, у Путіна чи інших агресорів згодом повернутися (війною проти України - ред). Це найважливіше - справедливий мир та сильні гарантії безпеки для України ... Без України справедливий мир та будь-які домовленості неможливі", - сказав Зеленський.

Він додав, що після цього зарано говорити про якісь конкретні результати, команди продовжать зустрічі та роботу.

Дивіться відео про перші подробиці зустрічі Зеленського, Трампа та Макрона:

Зеленський зустрівся з Трампом та Макроном у Парижі / фото: скріншот

Президент Франції Еммануель Макрон також висловився про зустріч із Трампом і Зеленським. Він закликав рухатися всіх у бік миру в Україні.

"Давайте продовжимо спільні дії заради миру і безпеки ... США, Україна і Франція. Разом у цей історичний день", - заявив Макрон.

Зустріч Зеленського з Трампом - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, 7 грудня президент України Володимир Зеленський може відвідати церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері в Парижі. На події буде присутній новообраний президент США Дональд Трамп, для якого це стане першим закордонним візитом після перемоги на виборах. Також очікується участь близько 40 глав держав та урядів.

Наразі українська делегація на чолі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком перебуває у США. Єрмак відвідав Вашингтон, Нью-Йорк і Флориду, провів зустрічі з командою обраного президента США Дональда Трампа, радником із нацбезпеки Джейкобом Салліваном, сенаторами та конгресменами, на яких обговорив ситуацію на фронті та дії для протидії планам Росії.

7 грудня стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський прибув у Париж та зустрівся з Трампом і Макроном. Зустріч відбулася в Єлисейському палаці.

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