Де можуть відбутися переговори між Україною та РФ: Зеленському надійшла пропозиція

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з канцлером Австрії Карлом Негаммером.

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Австрія заявила про готовність прийняти майбутні мирні переговори / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Президент розказав, про що говорили на зустрічі.

Сторони обговорили подальшу підтримку України на наступний рік. Мова йде про допомогу енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору.

"Запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку. Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру", - написав Зеленський. відео дня

Дивіться відео про зустріч Зеленського з канцлером Австрії:

Австрія заявила про готовність прийняти майбутні мирні переговори / фото: скріншот

Канцлер Австрії Карл Негаммер зазначив, що Відень готовий прийняти майбутні мирні переговори між Україною та Росією. Під час розмови вони обговорили спільні зусилля для досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

"Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори", - підкреслив він.

Зеленський у Парижі - головні новини

Як раніше повідомляв Главред, 7 грудня президент України Володимир Зеленський може відвідати церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері в Парижі. На події буде присутній новообраний президент США Дональд Трамп, для якого це стане першим закордонним візитом після перемоги на виборах. Також очікується участь близько 40 глав держав та урядів.

7 грудня стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський прибув у Париж та зустрівся з Трампом і Макроном. Зустріч відбулася в Єлисейському палаці.

Згодом Зеленський розказав перші подробиці зустрічі з Трампом і Макроном. Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Трампом та Макроном була продуктивною. До того ж лідери домовились працювати далі. Він додав, що під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію в Україні, зокрема, на полі бою. Також обговорювалось питання щодо справедливого миру та завершення війни.

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