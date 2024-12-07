Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Де можуть відбутися переговори між Україною та РФ: Зеленському надійшла пропозиція

Ангеліна Підвисоцька
7 грудня 2024, 22:31оновлено 7 грудня, 23:03
0
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з канцлером Австрії Карлом Негаммером.
Зеленский, Карл Негаммер
Австрія заявила про готовність прийняти майбутні мирні переговори / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Президент розказав, про що говорили на зустрічі.

Сторони обговорили подальшу підтримку України на наступний рік. Мова йде про допомогу енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору.

"Запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку. Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру", - написав Зеленський.

відео дня

Дивіться відео про зустріч Зеленського з канцлером Австрії:

Зеленский
Австрія заявила про готовність прийняти майбутні мирні переговори / фото: скріншот

Канцлер Австрії Карл Негаммер зазначив, що Відень готовий прийняти майбутні мирні переговори між Україною та Росією. Під час розмови вони обговорили спільні зусилля для досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

"Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори", - підкреслив він.

Зеленський у Парижі - головні новини

Як раніше повідомляв Главред, 7 грудня президент України Володимир Зеленський може відвідати церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері в Парижі. На події буде присутній новообраний президент США Дональд Трамп, для якого це стане першим закордонним візитом після перемоги на виборах. Також очікується участь близько 40 глав держав та урядів.

7 грудня стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський прибув у Париж та зустрівся з Трампом і Макроном. Зустріч відбулася в Єлисейському палаці.

Згодом Зеленський розказав перші подробиці зустрічі з Трампом і Макроном. Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Трампом та Макроном була продуктивною. До того ж лідери домовились працювати далі. Він додав, що під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію в Україні, зокрема, на полі бою. Також обговорювалось питання щодо справедливого миру та завершення війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Австрія вторгнення Росії
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Де можуть відбутися переговори між Україною та РФ: Зеленському надійшла пропозиція

Де можуть відбутися переговори між Україною та РФ: Зеленському надійшла пропозиція

22:31Політика
"Мир можливий": Зеленський розказав перші подробиці зустрічі з Трампом і Макроном

"Мир можливий": Зеленський розказав перші подробиці зустрічі з Трампом і Макроном

20:12Україна
Україну заливатиме дощами, а потім прийде похолодання: синоптики назвали дату

Україну заливатиме дощами, а потім прийде похолодання: синоптики назвали дату

19:41Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на 2025 рік: в одного знака зодіаку почнеться період дикого везіння

Гороскоп Таро на 2025 рік: в одного знака зодіаку почнеться період дикого везіння

Карта Deep State онлайн за 7 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на 2025 рік для Тельців: коли відбудуться великі зміни та буде прибуток

Гороскоп Таро на 2025 рік для Тельців: коли відбудуться великі зміни та буде прибуток

Повернення українських полонених: омбудсмен виступив із важливою заявою

Повернення українських полонених: омбудсмен виступив із важливою заявою

"Це ва-банк": ЗСУ близькі до втрати відразу п'яти міст, - військовий

"Це ва-банк": ЗСУ близькі до втрати відразу п'яти міст, - військовий

Останні новини

22:31

Де можуть відбутися переговори між Україною та РФ: Зеленському надійшла пропозиція

22:02

Не лише з карти на карту: в Україні можуть ввести новий ліміт на переказ коштів

21:19

Кіркоров знайшов нареченого 12-річній доньці

20:56

Переговори з РФ та мир: чи може Трамп швидко закінчити війну в Україні - ФесенкоВідео

20:12

"Мир можливий": Зеленський розказав перші подробиці зустрічі з Трампом і МакрономФотоВідео

Мирні переговори можуть розпочати вже 20 січня, війна ризикує затягнутися - ФесенкоМирні переговори можуть розпочати вже 20 січня, війна ризикує затягнутися - Фесенко
19:50

Канада може передати Україні заборонену зброю: що відомо

19:41

Україну заливатиме дощами, а потім прийде похолодання: синоптики назвали дату

19:30

Путіністка Кудрявцева погрожує розправою журналістамВідео

19:10

Як стала модною тема "фінського сценарію" для УкраїниПогляд

Реклама
18:49

В українців буде більше світла: графік вимкнення електроенергії на 8 грудня

18:46

Число майже збігається з даними Генштабу ЗСУ: Трамп озвучив втрати РФ у війні

18:44

Почалася тристороння зустріч: Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном у ПарижіФотоВідео

18:05

Ціна стрімко "летить" вгору: в Україні дорожчає популярний продукт

17:58

"Заживо згоріли в машинах": зʼявились страшні подробиці удару РФ по Запоріжжю

17:55

"Доведеться виводити людей": що буде після втрати Курахового

17:12

Розноситиме все вщент: названо найголовніші цілі для дронів-ракет "Пекло"

16:46

До 12 години без світла: експерт озвучив невтішний прогноз для великих міст

16:19

У РФ великі проблеми: ГУР уразило третину об'єктів, які постачають паливо

16:11

"Не виключаю": Фесенко назвав дату, коли можуть розпочатися офіційні переговори

15:52

"Єдиний компромісний варіант": Фесенко сказав, який сценарій завершення війни розглядає ТрампВідео

Реклама
15:37

Повний розгром: ЗСУ "обнулили" кілька штурмових груп РФ в районі Курахового

15:31

Втратите щастя та здоров'я: що не можна бажати іншим 8 грудня - прикмети

15:30

Загроза окупації Запоріжжя та Херсону: Путін "потирає руки" для торгів - ЦПД

15:13

Комфорт і гігієна: як часто треба прати бюстгальтер - точна відповідь

14:44

Три планети одночасно стали ретроградними: які справи краще відкласти

14:30

Треба знайти леопарда в лісі за 4 секунди: загадка для справжніх "Шерлоків Холмсів"

13:48

Путін на мушці: військовий США розповів, хто може ліквідувати главу Кремля

13:36

Гороскоп Таро на 2025-й для Близнюків: найвдаліші та найприбутковіші місяціВідео

13:34

Повернення українських полонених: омбудсмен виступив із важливою заявою

13:25

На ключовому напрямку загострюється ситуація: ворог вишукує больові точки ЗСУ

13:11

Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності

12:54

Коли в Україну прийде сильне похолодання: синоптик назвала дати

12:44

"З нього нічого не вийде": у Росії опустили популярного коміка-путініста

12:37

Дістане аж до Москви: які об'єкти в РФ може знищити ракета-дрон "Пекло"

12:17

Прифронтові райони залишаться без аптек. Експерти б’ють на сполох

11:57

Зробить настрій на свята: що треба зробити, щоб пуансетія рясно зацвіла

11:42

Росіяни активізувалися в Курській області: в ЗСУ заявили про просування ворога

11:34

Гороскоп Таро на 2025 рік: в одного знака зодіаку почнеться період дикого везінняВідео

11:26

Україна отримала другу партію F-16 від Данії: Зеленський зробив важливу заяву

11:06

"Зможемо розробити спільну стратегію щодо України": Шольц зробив заяву після розмови з Трампом

Реклама
10:55

У столиці російської Адигеї гриміли вибухи: біля аеродромому підіймається дим

10:06

ЗСУ влаштували хитру засідку на Курщині: погромили техніку, взяли ворога в полон

09:27

Морські дрони потужно атакували цілі РФ на газових платформах в Криму: у ВМС показали відеоВідео

09:24

Гороскоп Таро на 2025 рік для Тельців: коли відбудуться великі зміни та буде прибутокВідео

09:24

Карта Deep State онлайн за 7 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:06

"Буде заходження в одну точку": як Україна може добити Кримський міст - Світан

08:42

РФ вдарила балістикою по Конотопу, прогриміли два вибухи: подробиці

08:10

Про що таємно домовилися Лукашенко і ПутінПогляд

07:49

Байден розкрив, скільки військових США розгорнуті в Європі для стримування агресії РФ

07:10

Що на малюнку зображено неправильно: треба знайти помилку за 30 секунд

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти