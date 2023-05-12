Формула миру України і повернення до кордонів 1991 року: Подоляк назвав план на перемовини з Китаєм

Китай частково змінив свою позицію щодо війни агресора Росії проти України, Пекін вже не демонструє лояльності Москві, вважає Михайло Подоляк.

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Україна не піде на будь-які компроміси за рахунок територій - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Україна на перемовинах з Китаєм відстоюватиме свою формулу миру, яка заснована на повному відновленні суверенітету і територіальної цілісності держави в кордонах 1991 року. Київ наполягатиме на тому, щоб українська формула стала базою для подальшого діалогу та вирішення питань щодо завершення війни. Пекін частково змінив свою позицію стосовно війни і вже не демонструє лояльності до агресора Росії. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що під час перемовин зі спеціальним представником КНР, який поїде до України, Росії, Польщі, Франції і Німеччини з метою обговорення "політичного врегулювання" війни, Київ дотримуватиметься своєї формули миру.

"Є українська формула миру з чіткими позиціями. Є формула, запропонована Китаєм, з 12 кроків, в якій є досить правильні позиції. Наприклад, суверенітет і територіальна цілісність – це основа для будь-якого врегулювання. І тоді перший пункт нашої формули миру досить чітко фіксує: вийшли (російські окупанти. - ред.) за межі 91-го року – і тоді повертається концепція суверенітету, невтручання в політику України з боку Росії і набуває чинності територіальна цілісність України. Чи можемо тут говорити? Можемо", - зазначив Подоляк.

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Крім того, чиновник також додав, що Україна має намір наполягати на тому, щоб формулу Зеленського "зафіксували як базову".

Також радник глави Офісу президента вважає, що Китай тепер займає "трошки іншу позицію, ніж це було протягом року". Незважаючи на риторику, Пекін припинив бути лояльним Москві.

"Сьогодні вони демонструють відсутність лояльності до Росії. Вони риторично говорять про підтримку стратегічного партнерства з РФ, але ми бачимо більш активну політичну позицію в глобальному сенсі", – сказав Михайло Подоляк і підкреслив, що жодні компромісів за рахунок територій для України неприйнятні.

Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна

Президент Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонні перемовини з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Керівники держав спілкувалися 1 годину. Зеленський заявив, що розмова пройшла змістовно. Сі Цзіньпін сказав, що збирається направити в Україну та інші країни спеціального представника Китаю для консультацій з питань політичного завершення війни Росії проти України.

Пізніше Зеленський розповів, що Цзіньпін під час розмови відкинув можливість передачі зброї агресору РФ. Крім того, голова КНР, за словами українського гаранта, заявив про повагу суверенітету України. Лідери обговорили аспекти відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року.

У Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили, що вже наступного тижня спеціальний представник КНР Лі Хуей приїде в Україну для перемовин щодо завершення війни. Програма візитів Хуейя стартує 15 травня. Він має відвідати Україну, Росію, Францію, Німеччину та Польщу.

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