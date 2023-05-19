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"Буде складний етап": Буданов розповів, які труднощі чекають на Україну після перемоги у війні

Аліна Дембіцька
19 травня 2023, 23:50 оновлено 20 травня, 00:00
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Глава ГУР зауважив, що день перемоги обов'язково наступить, але потім на нашу країну чекає дуже складна робота.
Кирилл Буданов, ВСУ
Буданов розповів, які труднощі чекають на Україну після перемоги / Колаж: Головред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот з відео

Після перемоги у війні з країною-агресоркою Росією Україна матиме багато роботи, яка стосуватиметься реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову в спецпроєкті "Рік. За кадром".

"На перемозі все це не зупиниться. На нас чекає досить складний етап. Він, можна сказати, буде багаторічним. Етап фактичної реінтеграції наших територій. Тому що зараз, вибачте, ми отримаємо плюс три мільйони населення, яке 9 років жило під російською пропагандою. Це люди із зовсім іншим сприйняттям світу", - зазначив начальник ГУР.

Як зауважив Буданов, день перемоги обов'язково наступить, але потім на нашу країну чекає дуже складна робота. Він наголосив на необхідності суттєво видозмінити економіку України та переглянути стратегічне бачення нових союзів та альянсів.

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"Це не стосуватиметься лише нас, це буде світове питання. Тому роботи буде ще досить багато", - додав керівник української розвідки.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв'язана країною-агресором РФ війна проти України може завершитися вже до зими. Він підкреслив, що контрнаступів Збройних сил України може бути декілька.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник підкреслив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, на українську державу попереду чекають головні битви у розв'язаній країною-агресоркою Росією війні. Потрібно звільнити своїх людей з російської неволі і відновити територіальну цілісність.

"Ми повинні звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми повинні відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і на морі", - підкреслив Зеленський.

Дивіться відео про те, чому Буданова заочно заарештували у РФ:

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