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Україна з винищувачами F-16 тотально битиме окупантів Росії і переможе у війні - Ігнат

Андрій Ганчук
20 травня 2023, 22:17 оновлено 20 травня, 22:26
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F-16 - багатофункціональний бойовий літак, який на борту з протикорабельними ракетами здатний навести порядок навіть на морі, сказав Юрій Ігнат.
Гнат, F-16
Винищувачі F-16 дозволять Україні діяти на полі бою ще більш ефективно - Ігнат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Коли Україна отримає сучасні винищувачі F-16, війну з агресором Росією буде виграно. Бойові літаки дозволять посилити протиповітряну оборону, а також завдавати ударів по різних об'єктах окупантів, включаючи морські цілі. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що Україна переможе війні, коли зможе використовувати F-16.

"Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну", - вважає Ігнат.

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За його словами, літаки поставлять на бойове чергування в різних регіонах на оперативних аеродромах, щоб вони допомогли прикривати небо.

"Ми відзначали нашим партнерам про необхідність для України F-16, тому що не можемо ми тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України", - зазначив Ігнат.

За його словами, незважаючи на отримання Україною сучасних західних систем протиповітряної оборони, таких, як NASAMS, IRIS-t, Patriot і вже SAMP/T і систем ППО сухопутних військ – Crotale, Gepard, Avenger – залишається багато ділянок, які потрібно прикрити. Кордон з окупантами, якщо враховувати Білорусь, Придністров'я і чорноморське узбережжя, більше 2,5 тисяч кілометрів.

"Відповідно, перекрити комплексами ППО, на жаль, не вдасться. Тому нам потрібен F-16, у якого є знизу зенітно-ракетне прикриття і зверху винищувальне, тобто він також є частиною ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16", - зазначив Ігнат.

Також він додав, що як тільки з'являться такі літаки, вдасться більш ефективно використовувати ракети HARM, керовані авіабомби JDAM та інші снаряди. Винищувачі допоможуть ЗСУ швидше звільняти свої території та завдавати більш дієвих ударів по командних пунктах, угрупованнях та логістиці окупантів Росії.

Винищувачі допоможуть навіть на морі.

"Так само ці винищувачі здатні навести порядок і на морі, маючи протикорабельні ракети. F-16 - багатоцільовий літак, який може працювати по наземних, повітряних і надводних цілях, оскільки має на озброєнні і ракети "Гарпун" в тому числі", - підкреслив Юрій Ігнат.

Дивіться відео, в якому Роман Світан заявив, що Україна звільнить усі свої землі до кінця року, якщо дадуть винищувачі

Винищувачі F-16 для України

Президент США Джо Байден на саміті Великої сімки 19 травня заявив, що Вашингтон підтримує ініціативу країн-союзників, які будуть навчати українських пілотів управляти винищувачами західного зразка, серед яких і F-16. Навчання можуть ропочатися найближчими тижнями і тривати декілька місяців.

Пізніше журналісти з'ясували, що США і країни-партнери на Заході планують передати Україні винищувачі F-16. Втім, коли і яку саме модифікацію отримає Україна, поки що невідомо.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що надання винищувачів F-16 Україні - практично вирішене питання. За його словами, залишилося врегулювати окремі аспекти.

Інші новини:

ЗСУ Повітряні Сили війська Росії F-16 війна Росії та України Юрій Ігнат
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